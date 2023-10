Haraszti Dávid látszerész és Haraszti-Runa Anikó optometrista üzletükben, az Optika Perfettoban elkötelezett hívei annak, hogy szaktudásukkal segítsék jobbá tenni az emberek látását, hogy mindenki megélhesse a maximális éleslátás élményét. Nem kérnek többet, csupán annyit, hogy szemüvegesek és nem szemüvegesek egyaránt évente 20 percet foglalkozzanak a látószervük épen tartásával egy látásvizsgálat keretén belül.

Októberben ingyenes látásellenőrzés és látásvizsgálat az Optika Perfettoban

Az „Október a Látás Hónapjával” kapcsolatban elárulták, természetesen üzletük, az Optika Perfetto is csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amelynek keretében díjmentes látásellenőrzésre, szemüvegellenőrzésre és látás-, valamint szemüveg tanácsadásra várnak mindenkit. Hangsúlyozták, bárki előtt nyitva áll az ajtajuk, legyen szó szemüvegesekről, vagy csupán a látásukat felmérni vágyókról. Érdemes azonban időpont egyeztetés után érkezni hozzájuk annak érdekében, hogy maximális figyelmet tudjanak fordítani mindenkire. Bejelentkezni optikájukba lehetséges a 0620/222-0182 telefonszámon, vagy akár a Facebook online időpontfoglaló rendszerén keresztül is az Optika Perfetto közösségi oldalán. Továbbá lehetőségük van személyesen Békéscsabán, az Andrássy út 12. szám alatt található üzletükben is bejelentkezni.

Az „Október a Látás Hónapja” alkalmából sokféle kedvezménnyel várják vásárlóikat. Multifokális szemüveglencsék 25-40% kedvezménnyel, kékfényszűrős szemüveglencsék 25% kedvezménnyel, irodai- és munkaszemüveg lencsék 25% kedvezménnyel kaphatóak üzletükben.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. – Optika Perfetto

Szemünk a nap folyamán igen nagy igénybevételnek van kitéve. Ilyen például a képernyő előtti munkavégzés, amit sokan szabadidejükben az okostelefonok böngészésével váltanak fel, tehát ugyanúgy közelre néznek. Ez pedig nagyon megterhelő a szemnek, hiszen egyfajta erőltetés látószervünk számára folyamatosan közelre nézni. Pihentetni azzal tudnánk szemünket, ha óránként fordítanánk pár percet arra, hogy távolba nézünk. Megoldhatjuk ezt például munkahelyünk ablakán kitekintve, vagy az épület előtt az utcán is, ha van lehetőség kimenni.

Haraszti-Runa Anikó optometrista a fentieken túl arra hívta fel a figyelmet, hogy panaszmentesség esetén is érdemes látásunkat ellenőriztetni évente egyszer, akár az „Október a Látás Hónapja” kampányt kihasználva, hiszen lehetnek olyan hibák, melyeket észre sem vesz a páciens, vagy már csak akkor lesznek panaszai, amikor részben vagy egészben visszafordíthatatlan folyamat állt be.

A fénytörési hibák ugyanis sok esetben korrigálhatóak, de nagy szerepe van a siker elérésének a korai problémafelismerésben. Hozzátette, ugyanúgy érdemes az évenkénti vizsgálat a szemüvegesek mellett a kontaktlencsét viselőknek is. Esetükben fontos felmérni azt, hogy megfelelő dioptriát hordanak-e még, és nincs egészségügyi kockázata a kontaktlencse további viselésének.

Haraszti-Runa Anikó a szemünk egészségére visszatérve kifejtette, a fent említett digitális eszközök által kibocsátott kékfény megterheli a szemünket. Tehát nem csupán a közelre nézéssel van gond, amikor hosszasan, sokszor szünet nélkül képernyő előtt ülünk.

Olyan panaszokat okozhatnak például, mint a szemfáradás, fejfájás, vagy a szem bepirosodása. Ezek enyhítésére speciális szemüveglencsét javasolnak, és kínálnak. Egy további panaszra, a szemszárazságra pedig gyakran elegendő egy jól megválasztott műkönny is, ám a probléma hátterét annak használata előtt is szükséges felmérni.