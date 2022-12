Milyen egy jó gyerekszoba?

A szülők hajlamosak a lakberendezési magazinok és a Pinterest alapján inspirálódni, azonban ez nem feltétlenül jó irány. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerek számára a legfontosabb az első fél-egy évben, hogy minél több inger érje őket, annak érdekében, hogy szinapszisok képződjenek, tehát fejlődjön a baba. Éppen ezért a hófehér, bézs, tehát pusztán egyféle színű szoba nem feltétlenül előnyös. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a szülők nem saját maguknak, hanem a gyereknek rendezik be a szobát! Félre a túldizájnolt elemekkel, elő az izgalmas, szórakoztató, praktikus játékokkal!

A szoba túlzsúfolása játékokkal viszont nem túl előnyös, hiszen gondolni kell arra is, hogy a gyerek előbb utóbb kúszni, totyogni, majd járni fog, így szüksége lesz némi helyre, ahhoz, hogy játszani tudjon. A jó ízlés határain belül érdemes színeket használni, hogy a gyerekszoba nehogy bazári hangulatúvá váljon. Kislányok esetében a rózsaszín és a lila számít örök favoritnak, kisfiúknál a kék a befutó. A semleges színek viszont igazi jolly jokernek számítanak.

Célszerű arra is gondolni, hogy ahogy a gyerek nő, úgy változik az ízlése, válik egyre komolyabbá. Éppen ezért a hosszú távra vásárolt bútorok és a szőnyeg esetében nem érdemes mesefigurásat, hercegnőset, autópályásat választani, mivel idővel a kiskamasz ezeket gyerekesnek fogja tartani és mindenképp le akarja majd cserélni.

Mire lesz szükség?

A teljesség igénye nélkül az alábbi három dologra kisebb és nagyobb gyerekeknek is szüksége van. Ráadásul a szülő dolgát is megkönnyíti, ha az alábbiak beszerzésre kerülnek. Érdemes hosszú távra gondolkodni, így nem kell évente újat vásárolni, mert a régi már gyerekes vagy silány minőségű.

Tárolóeszközök

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogy a gyerek nő, a szelektálás ellenére is növekszik a játékok száma, amelyek könnyen zsúfolttá teszik a helyiséget. Annak érdekében, hogy a gyerekszoba ne váljon kaotikussá, fontos gondoskodni a játékok, ruhák, egyebek tárolásáról. A polcok is jó alternatívák, azonban mindent nem lehet rájuk tenni, illetve a gyereknek is egyszerűbb, ha például a legókat vagy plüssállatokat nem egymás mellé kell helyezni, hanem egyszerűen csak belesüllyeszti egy ládába, kosárba vagy fiókba. Ma már rengeteg játék tárolásra alkalmas opció kapható.

Kiságy

Alkalmas fekvőhelyre a kicsinek is szüksége lesz. Eleinte mindenképp rácsos kiságy szükséges a babának, amit idővel felvált majd a rendes ágy. A kiságyba viszonylag kemény matracot érdemes vásárolni, mivel ez a legoptimálisabb a baba gerincének. A rácsvédő alkalmazását illetően megoszlanak a vélemények. Ha beszerzésre kerül, akkor mindenképp olyat célszerű választani, amelyik teljesen körbeér a kiságyban, tehát 360 fokos.

Gyereklámpák

Kortól függetlenül egy jó gyereklámpa mindenképp jól jön. Babakorban és kisgyermekkorban elsősorban a szülők számára kell biztosítani a jó látási viszonyokat, hogy akár este is biztonságosan lehessen eljutni a kiságyig, elvégezni a pelenkacserét. Természetesen a hangulatvilágítás is rendelkezésre áll, mint opció, ezt sokan szeretik, a gyerekre is nyugtatólag hat.

Iskoláskorban a gyermeklámpa már sokkal inkább a megfelelő tanulási körülmények elősegítésére szolgál. A mennyezeti lámpa jellemzően nem elég, különösen télen, így egy asztali lámpa beszerzése ajánlott. A gyereklámpák ma már hatalmas választékban kaphatók, így viszonylag egyszerű megtalálni a gyerekszoba és a gyerek stílusához passzoló darabot.

Döntsünk együtt!

Érdemes már egész korán bevonni a gyereket a döntés folyamatába, hiszen így megtanul felelősséget vállalni a döntéséért és a saját ízlésének megfelelően tud választani. Ezáltal még inkább úgy fogja érezni, hogy a szobája az ő kis kuckója. A nagyobb gyerekeknek már van némi ismerete a pénzzel, értékkel kapcsolatban, így hasznos lehet, ha egy megadott összeghatáron belül választ, hiszen ezáltal is tanul.

A gyerekszoba kialakítása során pedig a legfontosabb szempont mindenképp a praktikum. Ez a szülő és a gyerek számára is előnyös. Érdemes olyan dolgokat, például gyereklámpákat vásárolni, melyek akár kettő, öt vagy tíz év múlva is megállják a helyüket és nem kell évente újat vásárolni. Ez a pénztárcának és a gyermek saját dolgaival kapcsolatos viszonyulásának is jót tesz, hiszen így megtanulja értékelni azt, ami az övé.