A bajnokságban a Békéscsaba 1912 Előre SE néven szereplő U14-es csapat az az ötödik helyen zárta az őszi szezont az országos U14 Alapcsoport Keleti régiójában. Dürgő Péter, a korosztályos együttes irányítását tavaly nyáron vette át. Elmondta, hogy nehezen indult be a munka, sok időbe telt, mire összeállt a csapat.

Volt új igazolás is. Próbáltam abba az irányba elvinni a csapatot, ami a klub céljaival és a saját elképzelésemmel is megegyezik. Az őszi szereplést illetően több volt a pozitívum, mint a negatívum, de akadtak dolgok, melyeket tavasszal szeretnénk kijavítani. A téli felkészülésünk nem volt zökkenőmentes, mert bennünket is utolért a vírus, s egy kéthetes időszakban csak kiscsoportos foglalkozást tudtunk tartani, azután pedig elölről kellett kezdeni az egészet. Az első három tavaszi bajnokin már többnyire elégedett lehettem a látottakkal. Nem azt nézem, hogy a tabellán hányadik helyet foglaljuk el. Számomra az a fontos, hogy a srácok bátor, védekezésben és támadásban is kezdeményező játékot mutassanak, minden meccsen ezt szeretnénk tőlük viszontlátni. Az utolsó mérkőzésünkön hátrányból fordítottunk úgy, hogy az elveinket nem adtuk fel, s annak is örülök, hogy mentálisan is léptünk előre.

A fiatal szakember fő célként azt jelölte meg, hogy mindenki minél többet fejlődjön.

A gyerekeknek az az álmuk, hogy futballisták legyenek, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ehhez megpróbáljuk őket hozzásegíteni, de az legalább ilyen fontos, hogy egy jó közösség alakuljon ki. Ha ez sikerül és mellette fejlődni is tudnak labdarúgóként is, akkor ennek nagyon örülni fogok.

A tavaszt az MLSZ országos C csoportjában megkezdő Békéscsaba 1912 Előre SE U17-es együttese Kéri Roland edző irányítása mellett dolgozik.

– A bajnokságra való felkészülést ideális körülmények és feltételek között kezdtük meg – utalt vissza az őszi időszakra Kéri Roland. – Nem értük el a hőn áhított első négy hely valamelyikét, de azért nagyon jó mérkőzéseket vívtunk, ezért pozitívan értékelném az őszi felvonást. Egy meccsen múlt, hogy nem kerültünk az első négy csapat közé, és tavasszal nem a B, hanem a C csoportban kell helytállnunk. Az Újpest és a Videoton elleni győzelem önmagáért beszél, de sajnos voltak fájó vereségek, melyek miatt visszacsúsztunk az ötödik helyre. A csapat-, és az egyéni teljesítményekkel is elégedettek lehetünk. Télen a különböző betegségek és sérülések miatt a felkészülés nehézkesen alakult, aminek az „eredményét” is láthatjuk. Tavasszal három mérkőzésen egy pontot szereztünk, de szeretnénk kijavítani a hibákat. Az eredmény természetesen nem másodlagos, hiszen az is mutatja a csapat, illetve a játékosok állapotát. Gyakorlatilag a C csoport éléről vágtunk neki a küzdelmeknek és az volt a cél, hogy az első helyen zárjunk, de az előbb említett okok miatt ez nem biztos, hogy realizálódhat. Az egyének fejlesztése nagyon fontos, és az is, hogy a felnőtt csapat felé való irányítsuk a fiatalokat.

