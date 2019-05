Nem tudták még megközelíteni a hajótestet

Mérnökök és szakértők tucatjai keresik a biztonságos megoldást.

A szerda esti dunai hajóbaleset következtében elsüllyedt hajótestet az eddigi merülések során – a körülményekre tekintettel – nem lehetett megközelíteni – közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a fővárosban a Margit híd magasságában elsüllyedt termes személyhajó kiemelésével kapcsolatos feladatok irányításával Pintér Sándor belügyminiszter a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu János vezérőrnagyot bízta meg.

A TEK a munkálatok koordinálására a Margitszigeten kihelyezett vezetési pontot állított fel. A TEK – mintegy hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával – továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult embereket a felszínre lehet emelni.

A szakemberek álláspontja szerint egyedi megoldást kell találni a kitűzött célok valamelyikének eléréséhez, a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a vízbeli „nulla látástávolság” nem teszi lehetővé egyetlen hagyományos eljárás alkalmazását sem.

A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják – olvasható a BM közleményében.

Számos dél-koreai utazási iroda felfüggesztette dunai városnéző hajóútját

Több nagy dél-koreai utazási iroda, közöttük a szerda este szerencsétlenül járt dél-koreai turistacsoport útját szervező Very Good Tour felfüggesztette meghatározatlan időre a városnéző túrákat a Dunán.

A The Korean Times című lap úgy tudja, hogy a Very Good Tour mellett a Hana Tour, a Mode Tour és a Yellow Balloon Tour is inkább éjszakai városjáró utakat javasol, vagy pedig szállodai pihenést ajánl csoportjainak.

A dél-koreai lap jelentése szerint

a szerdai szerencsétlenség óta a Very Good Tournál sorozatban mondják le a foglalásokat, az új utasok száma pedig csaknem a felére zuhant.

A The Korea Times idézte a dél-koreai utazási iroda egyik illetékesét, aki azt mondta, hogy pert készülnek indítani a Viking Sigyn üzemeltetője, tulajdonosa és a hajó kapitánya ellen, de megvárják amíg kiderül, hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Az illetékes hozzátette: nincs még eldöntve, hogy az utazási iroda vagy a biztosító indít pert.

Szijjártó Péter: a magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek

A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.

Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség – közölte.

Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és a hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették – mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak.

Borítókép: A roncsfeltáró munkálatokat végző búvárok egyike nyújtja ki kezét a vízből az őt kihúzni készülő társai felé a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében, a Margit hídnál 2019. május 31-én