Kötelező lesz az óvodai, bölcsődei ügyelet megszervezése

Április 30-tól kötelező lesz megszervezni az óvodai és bölcsődei ügyeletet egy hétfőn megjelent kormányrendelet szerint. Az előírás a munkahelyeknek is lehetőséget ad, hogy gyermekfelügyeletet biztosítsanak.

Ahol a bölcsődék és az óvodák bezártak, ott április 30-tól kötelező lesz ügyeletet biztosítani – írta a közösségi oldalán Novák Katalin.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára egy április 27-én megjelent rendeletre hívta fel a figyelmet, amely szerint

az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli;

az igénylés elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható, a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben;

az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

Természetesen ügyelni kell a szigorú járványügyi előírásokra, a gyerekek legfeljebb ötfős csoportokban lehetnek

– írta Novák Katalin.

Az államtitkár azt is hozzátette, hogy a munkahelyek számára is lehetővé teszik a gyermekfelügyelet megszervezését annak érdekében, hogy a 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkatársak számára ilyen lehetőséget is nyújthassanak