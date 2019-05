Korom Ferenc: a honvédségnek még inkább közelednie kell a társadalomhoz

A Magyar Honvédség Parancsnoka azt mondta, különösképp a fiatal generációt szeretnék megszólítani.

Korom Ferenc altábornagy az MTI-nek úgy nyilatkozott: ebből a szempontból a múlt hét végén Budaörsön tartott haditechnikai bemutató elérte célját. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt, a hétvégén – becslések alapján – csaknem hetvenezren látogattak ki a budaörsi repülőtérre – tette hozzá.

Egyértelmű sikernek számítottak a dinamikus bemutatók – mondta, ezért a programon kicsit alakítottak is, hogy délután is láthasson katonai bemutatót a közönség.

Korom Ferenc hangsúlyozta, hogy a katonáknak is hasznos volt a budaörsi bemutató, mivel megismertek más alakulatokat is, erősödött bennük az összetartozás és a bajtársiasság.

A katonákat büszkeséggel töltötte el, hogy a társadalom ennyire kíváncsi rájuk és a munkájukra.

„Érezhették, hogy fontos feladatot látnak el az ország védelmében, és ezt a társadalom értékeli is”

– mondta a parancsnok.

A kilátogatók megnézhették a Magyar Honvédség új technikai eszközeit, amellyel a hadsereg elérheti azt a célt, hogy a „a régió egyik legütőképesebb haderejévé váljon” – jegyezte meg. Úgy fogalmazott: „Rég nem volt olyan korszerű Magyar Honvédség, amelyet építünk”. Hozzátette, meg kell felelni azoknak a kihívásoknak, amelyek a 21. századi biztonsági környezetet jellemzik.

Korom Ferenc kitért arra is, hogy 2019. januárban a Honvédelmi Minisztériumból kiválva önállósodott, átalakult és újjászerveződött a Magyar Honvédség vezetési rendszere, megalakult a Magyar Honvédség Parancsnoksága, biztosítva azt a fejlődést,

amely képessé teszi a Magyar Honvédséget arra, hogy „a kor biztonsági kihívásainak megfelelő módon haderővé, így az önálló állam garanciájának egyik pillérévé váljon”.

Kiemelte: szeretnék kimozdítani a sereget abból a zárt világból, amelyben 2004 – a sorkatonaság felfüggesztése – óta van.

Ezért gondolták, hogy a budaörsi haditechnikai bemutatón „markánsabban” demonstrálhatják a társadalom egészének, honnan indultak, hol tartanak most és mit tartogat a jövő – mondta Korom Ferenc.

Borítókép: Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka beszédet mond a honvédelmi napi haditechnikai bemutatón a budaörsi reptéren 2019. május 17-én