Mint írták,

évtizedes - tehát nem új - szabályozás, hogy az oktatási épületekben legalább 20 C fokot szükséges tartani, ami nem jelenti azt, hogy többet ne lehetne.

Az oktatási intézmények fűtése mindenhol megoldott – közölték, kijelentve: a kormány a háború és a brüsszeli szankciók okozta európai energiaválság ellenére is normális tanévre készül, az iskolákat az eddig megszokottaknak megfelelően tervezzük fűteni, amennyiben azt az európai energiahelyzet azt megengedi. Emellett az Európában kialakult gázválság miatt minden lehetőségre fel kell készülnünk, arra a szélsőséges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz. A gázfűtés hiánya akár a magyar lakosságot - így az iskolákat is - elérheti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további gázvásárlást, a gázkitermelés fokozását és az iskolák egyéb lehetséges fűtési módjának felmérését. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai energiahelyzetet – írta a tárca.