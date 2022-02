A társaság a saját etikai alapelvei ellen vétett, amikor olyan közleményt adott ki, amely az elnökség, a vezetőség és a tagság egészének álláspontját sem képviseli. Ez nagyon nagy szégyen

– hangsúlyozta a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság nyilvános levele kapcsán Bagdy Emőke a Hit Rádióban, megjegyezve: a többség jelenleg elhatárolódik az állásfoglalástól.

A pszichológusprofesszor szerint ugyanakkor ez az egész folyamat, amiben vagyunk, túlmutat azon a tényen, hogy miként foglalt állást a két társaság.

Egy posztmodern ideológiai világnak vagyunk mindnyájan a részesei, ami azért tragikus, mert minden korábbi standardot relativizál. Ami normális volt, ott a határokat fellazítja, átnevezéseket csinál

– mutatott rá. Ennek kapcsán a klinikai szakpszichológus kiemelte, hogy a nemi szerepdiszfória (nemi identitászavar) fogalmát is, amely által azt sugallják, hogy minden változik és változtatható, így mindenki kipróbálhatja magát így is és úgy is. Véleménye szerint itt most majdhogynem egy parancsuralommal állunk szemben, amely azt szorgalmazza, hogy ha a gyermek a nemét illetően bizonytalan, és esetlegesen műtétnek veti alá magát, azt is támogatni kell.

Elkötelezett hivatásgyakorló pszichológusként mondom, hogy nekem ne próbálja meg azt a parancsot kiadni ez a fajta irányzat, hogy mindenáron a választott nem megerősítését szolgáljam, hanem hadd maradjak abban az útban, amire fel vagyunk készülve, és amit szolgáltam egész életemben

– hangsúlyozta a szakpszichológus. Hozzátette, ő nem egy konstruált valóságot fog beletömni a páciens fejébe, hanem abban segíti, hogy felismerje a valódi identitását.

Mint ismert, a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Szexuális Medicina Társaság közös szakmai állásfoglalást tett közzé a Facebookon, amelyben kijelentették: a gyermekvédelmi törvény kifejezetten veszélyezteti a fiatalok egy részének mentális egészségét, továbbá hangsúlyozták, hogy a heteroszexuális személyek, párok által felnevelt gyermekek közül éppen annyian válnak homoszexuálissá, leszbikussá, transzneművé (LMBTQ), mint a homoszexuális személyek, párok által felneveltekből.

A nyilatkozatban tett állításokat a szakmai társaságok több jeles képviselője, valamint az Értékközpontú Pszichológusok Munkacsoportja is bírálta, jelezve, hogy a szervezeteken belül érdemi egyeztetés vagy vita nem előzte meg a dokumentum közzétételét.

A Védett Társadalom Alapítvány pedig közleményben szólította fel a Magyar Pszichiátriai Társaságot és a Magyar Pszichológiai Társaságot, hogy hozzák nyilvánosságra a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos állásfoglalás aláírójának nevét, valamint hivatkozzanak le minden olyan, a szexuális identitást és orientációt érintő állítást, amely a vitatott dokumentumban megjelent.

Borítókép: Bagdy Emőke a budai rendelőjében