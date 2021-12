Újabb videóval jelentkezett Anonymus, aki ígéretéhez híven további részleteket közölt a korrupciógyanús fővárosi ingatlanügyletekről - írja az Origo. Az álarcos alak egy tucat olyan ingatlant sorolt fel – köztük a Városházát, a Mocsáros dűlőt, illetve a Tétényi út 63-at – , amellyel manapság a főváros házal. Nem maradt el az újabb hangfelvétel sem, amelyen ismét Gansperger Gyula, és egy ismeretlen befektető hangja hallható. A baloldali üzletember – akit Bajnai Gordon, korábbi miniszterelnök régi harcostárának tekint – egy konkrét példán keresztül további információkat árult el arról, hogy miként működik az úgynevezett jutalékos rendszer, amelynek kulcsfigurája a korábban sokat emlegetett Berki Zsolt. Róla korábban már kiderült, mindenféle hivatali pozíció nélkül, gyakorlatilag ő irányítja a fővárosi vagyonkezelőt, úgy viselkedik, mintha ő lenne a szervezet vezérigazgatója. Nem kérdéses továbbá, hogy a Berki család erősen baloldali beágyazottságú. Berki Zsolt testvére, Berki József ugyanis, a néhai szocialista miniszter, Kiss Péter mellett ténykedett, csakúgy, mint Karácsony Gergely főpolgármester egyik helyettese, Kiss Ambrus.

De nézzük meg, pontosan mi is hangzik el a legújabb felvételen.

Befektető: Tehát az első, ez az Etele út – Tétényi út sarok. Ezt kiírják mondjuk, 2 milliárd forintra, és ha 2 milliárd forinton meg tudjuk vásárolni, akkor mi fog történni? Nézzük végig a lépéseket.

Az első lépés, én, vagy mi szerződünk veled, te szerződsz a Berki Zsolttal, a Berki Zsolt ad egy garanciát, vagy nem tudom, valamit, azért, hogy ezt ő azt végig csinálja, és utána valahogy a mesterek megkapják az ellenértéket, de nem tőlem.

Gansperger Gyula: Nem. Azt tudom neked mondani, hogy amikor én pályáztam. Ugye én személyesen csináltam a pályázatot, hogy hiba ne legyen benne. A Zsolt mindenben abszolút segítségemre volt, átnézte amit csináltunk, ellenőrizte, egyeztette, várták…

Befektető: Végigvitte.

Gansperger: Várták a másik oldalon a cuccost, a portán, amikor bevittem. A Zsolt már ott volt bent végigvitte, tájékoztatott arról, hogy beadott-e valaki más pályázatot, milyen számot írt bele.

Befektető: Ha igen, érvénytelenítették,…

Gansperger: Igen hát.

Befektető: Ügyesek voltak.

Forrás: Anonymus

A szóban forgó felvételen Gansperger ezt követően ismét a testre szabott pályázati modellről beszélt, amelyben – jól kimunkált technikák segítségével – mindig az lesz a győztes, akivel előzetesen megállapodtak.

A korábban már nyilvánosságra került hanganyagokból kiderült, hogy a fővárosi korrupciós modellben a „jutalék” mértéke 10 százalék körül mozog.

Ezt támasztja alá a mostani felvétel is, hiszen a fent említett kétmilliárd forint értékű ingatlan után „ugye a kolléga úr a kétszázmillió forinthoz ragaszkodik”. A befektető erre csupán annyit tud válaszolni: „Uramisten”. Persze Gansperger rögvest érzékeltette, hogy ez az összeg még változhat, majd felhívta a figyelmet arra, hogy úgy látja, „amire ők nagyon ki vannak éhezve, ez a Városháza”.

Ezen a ponton érdemes felidézni, miután az Index november 4-én közölte, hogy a főváros eladná a Városházát, sorra kerültek nyilvánosságra olyan hangfelvételek, amelyek – bár a városvezetés tagadta – azt bizonyítják,

valóban volt szándék az adásvételre és előrehaladott üzleti egyeztetések zajlottak a háttérben. Az egyik megbeszélésen Bajnai Gordon volt kormányfő is részt vett. A találkozót megelőzően az egykori miniszterelnök – a saját szavai szerint – egy olyan személynél tájékozódott a városháza tervezett eladásáról, aki jóval a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs felett áll.

Bajnai beszélt azokról a „cápákról” is amelyek a hatpárti koalíció körül mozognak és szeretnének részesülni a „jutalékból”. Erre erősít rá a most nyilvánosságra került hanganyag is, amelyben Gansperger Gyula elismerte, hogy nem látja át teljesen a házon belüli viszonyokat, de egyben biztos, „mindenki pénzt akar”.

Mint köztudott, a fent említett hangfelvételek nyomán a rendőrségre több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Anonymus által most felsorolt ingatlanok ügyeletei bővítik-e a nyomozások számát. Az mindenesetre tény, a nyilvánosságra került információk alapján joggal feltételezhető, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosban egy jól beazonosítható kör maffiamódszerekkel működteti az úgynevezett „jutalékos” rendszert.