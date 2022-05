A Feleségek luxuskivitelben sztárja és férje különköltöztek: Boglárka Magyarországra tette át a bázisát, párja Törökországban maradt. Burak Talu a Hot! magazinnak azt mondta, bízik abban, hogy az idő megoldja a problémáikat.

"Nemrég voltam Budapesten, sokat utazom oda, és Boglárka is ugyanúgy utazik Törökországba, a családunkhoz, a kapcsolat közöttünk örök, de hagyunk magunknak időt a kapcsolat újradefiniálására" – mondta a férfi.

Csősz Boglárka csak 24 éves volt, amikor találkozott a török milliárdossal, aki a hetilapnak azt mondta, amikor legelőször meglátta, azonnal megfogta a kisugárzása és az intelligenciája. Miután elkezdtek beszélgetni, azt is rögtön látta, hogy nem felszínes szépséggel van dolga, rendkívül intelligens és mélyen érző.

Nem sokkal később eljegyezte, két évvel később, 2010-ben pedig feleségül vette. Az évek során számos közös élményt és barátokat gyűjtöttek, de a világjárvány az ő kapcsolatukat is megváltoztatta, érzelmileg és fizikailag is eltávolította őket egymástól.

"Az elmúlt években a Covid és az azutáni időszak kiszakított minket a hétköznapokból. A világ más részein kellett dolgoznunk, és bár utaztunk egymáshoz, ahogy tudtunk, sokkal kevesebb időt töltöttünk közösen."

Csősz Boglárka a világjárvány kitörése után egy vírusmaszkot kezdett el tervezni, gyártani és árulni, emellett építészeti alapanyagokat, hideg- és melegburkolatot szállít be Törökországból, továbbá egyedi bútorok gyártásával is foglalkozik. Burak Talu szerint a feleségének rengeteg energiája van, nem tud munka nélkül élni.

"Ennyi év után mindketten rengeteg tapasztalatot szereztünk, ami érettebbé tett bennünket. Boglárka megérdemli a sikeres karriert, és ahogy eddig is, most is csodálom, mindig is szeretni és tisztelni fogom."

