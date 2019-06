Sok Békés megyei diák dolgozik a nyári szünetben

Itt a nyár, vége a sulinak. Sok fiatal pihen ilyenkor, mások nyári gyakorlatukat töltik, és vannak, akik munkát vállalnak. Sőt, egyesek a szünidő alatt megszerzett munkabérükből mennek el a nyár második felében nyaralni. A diákok számára többféle lehetőség kínálkozik, ezeknek néztünk utána.

A megyénkben is jelen lévő diákszövetkezetek által kínált munkák igazán változatosak. A fiatalok például Orosházán vállalhatnak három műszakos 8 órás munkarendben betanított gépkezelői állást óránként bruttó 1176 forintért, de békéscsabai nyomdában is dolgozhatnak 857 forintos bérért.

Ez utóbbinál a vasárnap esti műszakban majd húszezer forintot is meg lehet keresni, mivel a délután hattól másnap hajnali hatig tartó időszakban 1543 forintot fizetnek egy óráért. Mezőgazdasági munkát is ajánlanak Kétsopronyban 941 forintért: reggel hattól délután egyig kell sétálni egy búzatáblában és kihúzgálni az oda nem illő kalászosokat.

A gyulai fürdőben is lehet nyáron dolgozni, 857 forintos órabérért többféle munkát ajánlanak. Többek közt pultos, jegyellenőr, pénztáros, medenceőr vagy takarító lehet a vállalkozó fiatal. Aki pedig a nyári munkát egyfajta beugrónak tekinti egy céghez, az gyakornoki pozíciókat is talál, jellemzően 1000 forint feletti órabérért. Több hirdetésben is szerepel, hogy a munkaadó akár hosszabb távra is munkát tud biztosítani a fiataloknak.

Mindezek mellett az önkormányzatoknál is lehetőség van elhelyezkedni. Ráadásul a Pénzügyminisztérium idén is meghirdette a Nyári diákmunka programot. Ebben az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások is támogatást kaphatnak.

A Világgazdaság cikke szerint a programban a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak. Az önkormányzatok esetében százszázalékos a támogatás, amely legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hatórás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 146 250 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 111 750 forint lehet személyenként és havonta.

A program augusztus végéig tart, és azok a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek benne részt, akik foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek, és közvetítéskérőként nyilvántartásba vételre kerülnek a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain – közölte érdeklődésünkre a megyei kormányhivatal.

Hozzátették, idén Békés megye 280 millió forintos forrást kapott a programra, ennek felhasználásával legalább 2100 diák nyári foglalkoztatása valósulhat meg. Mint megtudtuk, megyénkben a tavalyi évben is kiemelkedő érdeklődés jellemezte a programot, a diákok túlnyomórészt irodai kisegítő tevékenységet, továbbá szakképezettséget nem igénylő munkaköröket láttak el a munkáltatóknál.

A program részletezéséből kiderült, közvetítéskérőként történő nyilvántartásba vételre személyes okmányaikkal, valamint érvényes diákigazolványukkal, annak bevonása esetén pedig iskolalátogatási igazolással jelentkezhetnek a diákok. A regisztráció a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál történik, a cégek is itt jelezhetik munkaerőigényüket.