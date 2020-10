Közel húsz ápolót átirányítottak a járványkórházba

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy Sándor a Mezőgyáni Általános Iskola nyugalmazott igazgatója 82 éves korában, hosszas betegség után elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 16-án 13 órakor lesz a Mezőgyáni Temetőben. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bánszki Jánosné szül. Zsibrita Judit békéscsabai lakos 70 éves korában elhunyt. Szeretett elhunytunk temetése 2020. október 16-án 13 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kutas Gyula 79 éves korában csendesen megpihent. Hamvait végakaratának megfelelően szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra Orosházán a Felvégi temetőben. A gyászoló család

"Ma szomorúbb lett a föld, Szürkébb az ég kékje, Egy szív állt meg örökre, Édesapánk szíve." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy idősebb Muhari Géza gyulai lakos 2020. október 7-én, 62 éves korában hosszan tartó betegségben elhunyt. Szeretett halottunktól 2020.október 15-én 11 órakor veszünk végső búcsút a gyulai Fehér Körös duzzasztójánál! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Károlyné szül. Szabó Erzsébet szabadkígyósi lakos 65 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 14-én 14 órakor lesz a szabadkígyósi köztemető. A gyászoló család

"4 éve, hogy nem vagy itt velem, Nem fogod már a kezem. Ha hívlak, senki nem felel, Ha haza indulok én, jól tudom nem vársz már én rám, Nem jössz már többé elém. Olyan szomorú mindig egyedül lenni, Valakit várni, hiába keresni, Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni, mindig és örökké. De majd ha az én időm is lejár, Tudom, hogy Te is várni fogsz reám, az út túloldalán. És azután együtt leszünk Örökre már, addig is minden nap gondolok rád." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Forgács István halálának 4. évfordulóján. Szerető családja

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kökéndy Józsefné szül. Nyíri Erzsébet zenetanár (cica néni) 2020. október 4-én életének 84 évében váratlanul elhunyt. Temetése a járványra való tekintettel szűk családi körben lesz. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS Gömöri Zsuzsanna és Magyari Csaba haláluk 20. évfordulóján. Fájó szívvel emlékezik szerető családja.

"Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy László Mihály gyulai lakos 80 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. Október 13-án 14 órakor lesz a gyulai Új Református temetőben. A gyászoló család

"Pihenj Te drága szív, mely megszüntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy feleségem, édesanyánk és nagymamánk Zahorán Györgyné szül. Rácz Margit Piroska békéscsabai lakos 2020. október 4-én, 76 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 13-án 10 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Család kérése, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Mokran Mátyás békéscsabai lakos 2020. október 5-én, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 13-án 10 órakor lesz a békéscsabai Zsigmond utcai katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Miklya Zoltán békéscsabai lakos 2020. október 2-án, 67 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 16-án 11 órakor lesz a békéscsaba Vasúti temetőben. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. Ancsin Mihály 82 éves korában elhunyt. Szerettünktől 2020. október 13-án 11 órakor veszünk végső búcsút a békéscsabai Szarvasi úti temetőben. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család

„Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívünkben él.” GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Ancsin György (ács) békéscsabai lakos 2020. szeptember 28-án, 75 éves korában rövid betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 9-én 14 órakor lesz a békéscsabai belvárosi katolikus templomban. Kegyeletüket egy szál virággal róhatják le. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kusnyár György békéscsabai lakos 2020. szeptember 22-én, 76 éves korában elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 8-án 14.30 órakor kísérjük utolsó útjára a gerlai köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem Dr. Tadanaj János jogász békéscsabai lakos 2020. október 1-jén, 79 éves korában elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 9-én 11.30 órakor kísérjük utolsó útjára a békéscsabai Berényi úti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló felesége és családja

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Kraszkó Jánosné szül. Vad Aranka békéscsabai lakos elhunyt. Drága halottunkat 2020. október 9-én 11.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Vasúti temetőben. A gyászoló család

"Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, És utoljára az én porom felett megáll." (Jób 19;25) GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. Oláh Tiborné szül. Krizsán Margit békéscsabai lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben történik. Az érte mondott gyászmise 2020. október 7-én 17 órakor lesz a békéscsabai belvárosi katolikus templomban. A gyászoló család

"Ma szomorúbb lett a föld, Szürkébb az ég kékje, Egy szív állt meg örökre, Édesapánk szerető szíve." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Gyaraki Sándor békéscsabai lakos 2020. szeptember 30-án, 80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 9-én 9.30 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Szlávik György békéscsabai lakos 81 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2020. október 8-án 12 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család