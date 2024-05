A fiatal lovas három számban is figyelemre méltó eredményt ért el, a 105 centiméteres nyitottban csupán egy riválisa előzte meg, de a nyitott 100 centis számban is dobogós lett, ott a harmadik helyen végzett. A kezdő lovasok 100 cm-es számában is ott volt a legjobbak között, ahol 6. lett. Jován Richárd a nyitott 110 cm-es kategóriában 6. lett.

Forrás: Facebook

Békés vármegyei eredmények. Nyitott, 105 cm (24 induló): 3. Rácz-Diószegi Dávid (Békéscsabai SZI LSK) Chacco Blue Diamond n. l. Kezdő lovas, 100 cm (15): 6. Rácz-Diószegi Dávid Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 100 cm (42): 2. Rácz-Diószegi Dávid Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 110 cm (20): 6. Jován Richárd (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Cornet Balandro n. l.