A negyeddöntőben a szerb Extraligában szereplő Kovács-Katona Lillával megerősített komlói alakulat ellen értek el 5:5-ös eredményt a viharsarkiak, ami a 20:19-es szett arány miatt nekik kedvezett. A négy között a Vecsés volt az ellenfél, mellyel szemben Czeglédi Dorka jó játéka hozta meg a döntetlent. Az ellenfél három találkozót is 3:2-re nyert meg, a 23:19-es szettarány azonban ekkor is az orosháziak ikerét jelentette. A fináléban a szegediekkel találkoztak Fehér Zsófiáék, akiket az alapszakaszból már jól ismertek. Az orosháziak ezúttal is döntetlenre zártak, és végül 19:16-os szett aránnyal győztek, így az első helyen végeztek, kiharcolva ezzel az Extraligába jutás jogát. Bogdánffy Csaba szakmai koordinátor elmondta, hogy az indulásról csak később döntenek, a rendelkezésre álló anyagiak ismeretében. Az aranyérmes ASE Orosháza mögött az ATSK Szeged és a Kanizsa Sörgyár II. csapata végzett.

Középen a győztes orosháziak, balról Veréb Xénia, Fehér Zsófia, Czeglédi Dorka. Fotó: ASE Orosháza

ASE Orosháza–Komlói Bányász 5:5

NB I.-es női csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, negyeddöntő, Nagykanizsa. Orosházi győztesek: Fehér Zsófia 2, Veréb Xénia 2, Czeglédi Dorka.

ASE Orosháza–Vecsési SE 5:5

NB I., női. rájátszás elődöntő, Nagykanizsa. Orosházi győztesek: Czeglédi Dorka 2, Fehér Zsófia, Veréb Xénia, a Czeglédi Dorka, Veréb Xénia páros.

ASE Orosháza–ATSK Szeged 5:5

NB I., női, rájátszás, döntő, Nagykanizsa. Orosházi győztesek: Veréb Xénia 2, Czeglédi Dorka, Fehér Zsófia, a Czeglédi Dorka, Fehér Zsófia páros.

V. L.