Reggel a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumnál jártunk, ahol fél kilenc előtt már az iskola előtt gyülekeztek a diákok, hogy még váltsanak pár szót a magyarérettségi előtt, azután nem sokkal később el is foglalhatták helyeiket a vizsgáknak helyet adó tantermekben.

A magyarérettségi előtt volt egy kis drukk az erkeles diákokban is. Fotó: Bencsik Ádám

Magyarérettségi: felkészültek az erkeles diákok

Kőfaragó Lara Dóra elmondta, a vizsga tudáskvíz részében vártak memoritereket, fogalmakat, illetve előzetesen többen felhívták a figyelmüket, hogy az istenek neveit jól jegyezzék meg. A szövegértéssel ugyancsak sokat foglalkoztak előzetesen, a műelemzés során pedig inkább novellára készültek, mert az talán gyakrabban szokott előfordulni.

– Mindannyian eléggé izgultunk, de igyekeztünk a legtöbbet készülni a kihívásra. Természetesen van izgalom bennünk, de azt igyekeztünk a legjobban kezelni, hogy semmiképpen ne menjen a tudásunk rovására – tette hozzá Kőfaragó Lara Dóra, aki Szegedre készül kommunikáció szakra, és a felvételi szempontjából is fontos volt számára az érettségi.

Freiberger István elmondta, úgy futottak neki a vizsgának, hogy a lehető legjobban teljesítsenek.

– Nagyon komoly felkészülés után vagyunk, így váratlan nem érhetett minket a vizsgán – tette hozzá a fiatalember, aki szintén úgy gondolta, hogy a műelemzés során a novella tűnt az esélyesebbnek. A fiatalember egyébként jogi karon, az ELTE-n vagy a Szegeden folytathatja majd tanulmányait.

A változásokra is figyeltek

Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója elmondta, középszinten 67-en, emelt szinten 11-en tettek érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalomból hétfőn az intézményükben.

– Ez az év hozott újdonságokat is, így a négyéves felkészülést is ehhez igazítottuk, a 2020-as Nemzeti Alaptantervnek megfelelően. Megváltozott az érettségi felépítése. Egy szövegértési feladat mellett egy irodalmi feladatlapot kellett kitölteniük a fiataloknak, majd műértelmező esszé, kifejtős feladat következett – emelte ki a szakember. Mint hozzátette, a lexikai tudást mérő irodalmi feladatlap számított újdonságnak, a szövegértelmezés és a műértelmezés, a fogalmazás már korábban is szerepelt az érettségiben.

– Mindez természetesen jelentősen befolyásolta a felkészítő munkát, de igyekeztünk a lehető legeredményesebben felkészíteni diákjainkat a megmérettetésre – fogalmazott Zámori Ida.