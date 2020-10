Kóstolhattak is Szarvason a szakácskönyv bemutatóján

Kóstolással egybekötött könyvbemutatót tartottak csütörtökön a szarvasi könyvtárban.

Medvegyné Skorka Anna kiemelte, Három nemzedék alföldi konyhája című szakácskönyvével szülei, nagyszülei konyhaművészetének is emléket állít. Családja és a hozzájuk közel állók ízeit gyűjtötte és fűzte össze, elmondása szerint könyve nem diétás és nem trendi, de annak, aki finom és felejthetetlen ízekre vágyik, érdemes forgatnia.

A nyugdíjas főiskolai tanár és szakfordító elárulta, húszéves koráig egyáltalán nem tudott főzni, aztán férjhez ment, gyermekei születtek és kénytelen volt kezébe venni a fakanalat. A sütéstől azonban még ekkor is elzárkózott, a főzést is csak később szerette meg. Egy kolléganője jóvoltából megismerte az áttörést hozó kunsági perec ízét és receptjét, később maga is elkészítette a finomságot, amivel óriási sikert aratott.

Elárulta, pontosan nem tudja hány recept található a gyűjteményben, de kedvence a szilvalekváros hájas kifli és a tejfölös harcsapaprikás. A bemutatón olvasóit is meglepte különleges ízekkel: a híres kunsági perec mellett magvas-sajtos pogácsával és bögrés mákos süteménnyel vendégelte meg az érdeklődőket.