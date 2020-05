Kamerákat is felszerelnek a tótkomlósi temetőben a lopások ellen

A tótkomlósi evangélikus egyház temetőiben hetek óta dolgoznak. Szpisák Attila lelkész a helyszínen elmondta, az Ó-temetőben, a katonai parcellában utat építettek, az új sírhelyek kényelmesen megközelíthetővé válnak. Probléma mindenhol a szemetelés, sokszor kérik, a sírok körül ne raktározzanak semmit, a szél elfújja. Használják a hulladékgyűjtőket. Két temetőben tizenkét konténert helyeztek már ki. Az Ó-temetőben pedig kamerákat helyeztek el.

– A koszorú- és viráglopásokat, egyéb rongálásokat kívánjuk megakadályozni. A kamerák 24 órás őrszolgálatot látnak el, már a bejáratnál is elhelyeztünk ilyet, a temető közepére pedig egy nagy látószögű kerül, ami napi jelentéseket készít. Már történt rendőrségi feljelentés sírcsokor ellopásának az ügyében, amit a kamera rögzített. Reméljük, a technika jelenléte, segítsége miatt ezek teljesen megszűnnek – tette hozzá a lelkész.

Az Ó-temető hátsó parcellájában tereprendezést végeztek, elbontottak régen lejárt és lemondott sírhelyeket. A temetkezési cégeket értesítették, hova rakhatják a felesleges földet. A kutak rendben működnek. Az Új-temetőben is végeztek komoly földmunkákat, megtörtént a teljes rehabilitációja a régi agyagároknak.

– Remélem, ezzel megszüntettük a szemételhelyezést. Itt is arra kérjük a látogatókat, használják a kukákat. Lakossági szemét elhelyezése tilos a temetői konténerekben – hangsúlyozta Szpisák Attila, majd hozzátette, ebben a temetőben is lesz kamera, s már mutatta is, hova tervezik kihelyezésüket. Elbontottak régi, meg nem váltott sírhelyeket, legallyazták a fákat, füvet nyírtak. Nagy Sándor tűzoltóparancsnok és csapata is segített.

– Igyekszünk mindent megtenni, hogy a temetőkertben való látogatás megnyugtató érzést nyújtson – mutatott körbe, miközben dolgozóik a benőtt sírokat szabadították ki a vadregényes, zöldnövényzet alól. Elárulta a lelkész, Tótkomlós neves embereinek a sírjait helyreállítják, keresik a II. világháborús katonasírokat is, emlékparcellába helyezik az elhunytakat. Van még tennivalójuk. Nyáron szeretnék a ravatalozó előtti teret is megújítani, ha sikerül forrásokhoz jutni.