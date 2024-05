Több bejegyzésben is olvasható, hogy a csabai Sanyi kakast többször is bántalmazták a napokban részeg csövesek, akik napközben a Munkácsy tér padjain alszanak, a téren verekednek, kiabálnak.

Sanyi kakast egy tanyára vitték gyógyítani Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport

Sanyi bántalmazását felháborító gonoszságnak, állatkínzásnak tartják

A Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport elnevezésű, már több, min 1800 tagot számláló közösség tagjai közül többen is azt írták, az ott tanyázó részeg hajléktalanok miatt került veszélybe a celebkakas élete. Emellett ezek az embertelen alakok a szemetet is szétdobálják a padok körül, Sanyit a fájától is elűzték, de az már mindennek a teteje, hogy rugdosták.

– Sanyi ennek a térnek a gyönyörű látványossága volt most is a tavaszi, szép virágos fűben. Nem árt senkinek, és nem szabad őt bántani – emelte ki egy kommentelő. – A kakas taréja is halovány lett, nagyon féltjük. Nem értjük, hogy a kis drága törékeny teste miért érdemel rúgásokat. Ez felháborító gonoszság, állatkínzás.

A sztárkakas a fájára menekült, de nem lehetett mindig ott

Néhány hozzászóló szerint a „csövesek” mellett a téren játszó, szaladgáló gyermekek is kergették, dobálták a kakast, aki sokat fogyott a bántalmazások miatt, és csak a fáján talált menedéket. Onnan „karattyolta el” bánatát, de nem lehetett mindig ott.

Akadt, aki azt írta, Sanyi egy hős, mert már sok mindent átélt kinn a téren évek óta. Jót is és rosszat is. Most azonban az élete van veszélyben. Lehet, hogy jobb lenne neki, ha felépülése után a tanyán maradna, mert ezek után bármikor újra előfordulhatna vele ilyen bántalmazás.

Sanyi többször a fáján talált menedéket, de nem lehetett mindig ott Forrás: Békéscsaba Munkácsy tér Sanyi kakas csoport

Nagyon aggódnak Sanyi állapota miatt, szurkolnak felépüléséért

Sanyiról már szinte mindenki fújja Békéscsabán, sőt, az ország számos pontján is, hogy több mint négy éve szökött meg a csabai piacról a gazdájától, így kerülte el, hogy előbb-utóbb a bográcsban kössön ki. A Munkácsy téren talált otthont, a környékbeliek vigyázták, etették, itatták, de máshonnan is hoztak neki eleséget, remélik, lesz majd még erre lehetőségük.

Sanyi tananyag is lett. Egy fiatal írta bejegyzésében, hogy mozgóképkultúra és médiaismeret órán a sztárok témakörével foglalkoztak. A csoportmunka során a tanulóknak érveket és ellenérveket kellett gyűjteni amellett, hogy az imádott kakasra használható-e ez a fogalom.

Egy hozzászóló szerint Sanyinak sztárallűrök nélkül sikerült közösséget kovácsolnia. Most ez a közösség nagyon aggódik Sanyi állapota miatt, szurkolnak felépüléséért.