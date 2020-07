Díjazták a megye gasztronómusait

Rangos elismeréseket vettek át kedden a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) baktalórántházi tisztújító közgyűlésén megyénk szakemberei.

A gyulai Ambrus Györgyöt háromszor is szólították díj átvételére, emellett ismét az MNGSZ alelnökének választották meg. Az ugyancsak Venesz-díjas, orosházi mesterszakács, Tercsi József Életműdíjban részesült. Többen kapták meg a Gasztronómiáért Érdemérmet.

A koronavírus-járvány miatt tolták el a gasztronómiai szövetség közgyűlésének időpontját, így a tervezettnél néhány hónappal később vehették át kitüntetésüket az arra méltó szakemberek.

Az Életműdíjas Tercsi József kiemelte, 52 évet dolgozott le a szakmában, ezalatt rengeteg versenyt nyert, de a mostani díj azért különleges és egyben talán a legkedvesebb számára, mert lényegében egy életpálya összegzése. Nyugdíjasként még időnként főzött az orosházi Brill Étteremben, de manapság már csak be-benéz, és ha igénylik a kollégák, segít.

Ha a legnagyobb élményt kellene kiemelnem, akkor az az 1992-es, spanyolországi, sevillai világkiállítást mondanám, ahol a magyar szakácsválogatott tagjaként vettem részt, és fél évet töltöttem ott – ecsetelte. – Olyan világsztárok is ebédeltek, vacsoráztak a magyar pavilonban, mint Alain Delon színész vagy José Carreras operaénekes.

Ambrus György harmadik mesteri címét, a közétkeztetésit kapta meg a rendezvényen. Még 2005-ben vizsgázott le szakácsmesterként, olimpiai aranyérmesként automatikusan megkapta a mesterszakács címet, most pedig Bondár László, az MNGSZ megyei elnöke terjesztette fel a közétkeztetési mesteri címre.

– Büszke vagyok arra, hogy 30 esztendeje a közétkeztetésben dolgozom, és bebizonyítottam, hogy innen is el lehet jutni a szakma csúcsára, ez példát mutathat a fiataloknak is – hangsúlyozta Ambrus György. – Nem könnyű egy hatfogásos, konyhaművészeti ételsort elkészíteni, de ugyanígy embert próbáló feladat 400 liter tökfőzeléket is jól megfőzni.

Ambrus György kitért arra, mennyire fontosak a jó tanítómesterek, akik megkedveltetik a szakmát a fiatalokkal.

– Én 1981-ben kezdtem szakácstanulóként a békéscsabai Keriben, a gyakorlati helyem három évig a vasútállomás első osztályú restije volt, amit ,,Párnásnak” hívtak a plüssborítású étkezőszékei miatt. Resetár Laci bácsitól tanultam meg, hogy ebben a szakmában mennyire fontos a precizitás, a helyi alapanyagok használata – sok esetben, persze nem is volt más –, valamint az ízesítés, hogy a vendég elégedetten távozzon. Hrabovszki János volt a helyettese, hozzá olyan szorosan kötődtem, hogy 30 esztendeje ő főzött a lakodalmamon, és ha mostanában is találkozunk, felelevenítjük a múlt emlékeit, élményeit.

Ambrus György a Békés Megyei Culinary Team Gasztronómiai Érdemérmét és egyénileg a sajátját is átvette. Elmondta, a csapat 14 éve versenyez olimpiákon, világbajnokságokon, melyekről szállítják az érmeket. A 2022-es világbajnokságra olyan dolgot terveznek, amit még senki nem csinált. Ennek részleteit viszont csak akkor árulják el, amikor már konkrétumokat mondhatnak.