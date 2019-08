Autómentes augusztus: kerékpározásra buzdít a kampány

Éveken át gépkocsival járt Békéscsabára dolgozni az a gyomaendrődi férfi, aki a kampány hatására átgondolta a mindennapi bejárást, és úgy határozott, vonattal teszi meg ezentúl a mintegy 40 kilométeres távolságot.

– Oda-vissza ez naponta 80 kilométer. Egy év alatt egy jó kis nyaralás árát meg lehet spórolni, és így a környezetszennyezés mértéke is kisebb. Igaz, a megyeszékhelyen a munkám miatt már használom az autót, de szerintem ez így rengeteget jelent. Arról nem beszélve, hogy vezetés helyett napi kétszer fél órában akár kényelmesen olvasgathatok is a vonaton – mondta el hírportálunknak.

A szervezők tudják, hogy nyaralás közben nehezebb lehet letenni a kocsit. Ugyanakkor arra biztatnak mindenkit, hogy a nyár adta lehetőségeket kihasználva próbáljanak ki olyan megoldásokat, amiket beépíthetnek a mindennapjaikba.

– Augusztusban könnyen kipróbálható például, hogy milyen útvonalon lehet elbringázni legkönnyebben a munkahelyre – mondott egy tanácsot a sok közül Halász Áron. A Kerékpárosklub elnökhelyettese és szóvivője azt tanácsolja, mielőtt útra kelnénk, első lépésként gondoljuk végig, biztosan szükség van-e autóra ahhoz az utazáshoz, vagy esetleg másként is meg lehet oldani a közlekedést.

– Nem várunk el teljes autómentességet, egy utazás is sokat számít – nyugtattak meg mindenkit a szervezők.

A klub hiánypótló kerékpáros kutatást is készített az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, amelyből kiderült, hogy a felnőtt lakosság 70 százaléka szokott valamilyen gyakorisággal kerékpározni. Dél-Alföld a legbringásabb régió, ahol a megkérdezettek 34 százaléka pattan nyeregbe nap mint nap, míg ugyanerre a kérdésre a felmérésben részt vevő fővárosiak 4 százaléka válaszolt igennel. A medián által készített felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság túlnyomó része támogatja a kerékpárosbarát infrastruktúra-fejlesztést, ami a legfontosabb húzóerő lehet a váltásnál.

A két keréken közlekedés elkötelezett híve a csabai KerékPárt Bringaklub is, melynek tagjai nemcsak a meghirdetett kampány idején, de az év nagy részében is kerékpárral járnak például dolgozni a Csabagyöngye Kulturális Központba, amely nem mellesleg 2017-ben felvette a kerékpárosbarát munkahely címet.

– Rendszeresen szervezünk kerékpártúrát a környező településekre. Ezt a klubbot is azért hoztuk létre, mert szeretünk kerékpározni és próbálunk minél több embert a bringázásra rábírni – fejtette ki Solymosi Attila, a KerékPárt Bringaklub vezetője.

Hogyan lehet autómentesen közlekedni

A Kerékpárosklub kampánya mögött nincsenek nagy támogatók, ezért a csatlakozó emberekre számítanak. Arra kérnek mindenkit, hogy osszák meg tapasztalataikat, fotó vagy beszámoló formájában közösségi médiafelületeiken.

A környezetbarát és egészséges közlekedési módváltást népszerűsítő kampányban tippeket és tanácsokat is adnak azoknak, akik hétköznap vagy nyaralás során tennék le az autót. Ezek közé tartozik az is, hogy messzi úti célok helyett menjünk inkább biciklitúrára. Ha mégis távolabbi a cél, akkor akár a vonaton is lehet kerékpárt szállítani. Erdei kirándulásra, túrára lehetőség szerint induljunk vonattal, busszal, az állomásra pedig biciklivel, gyalog vagy közösségi közlekedéssel.

– Bringázni azért is jó, mert kötöttségek nélkül, saját időnket beosztva érhetünk el a munkahelyre, találkozókra, barátokhoz. Nincs dugóban állás, nem kell parkolóhelyet keresni. Kerékpározni egészséges, a mozgás testileg és szellemileg is felfrissít. Egy városi kerékpár 4-5 tank benzin árából megvehető, fenntartási költsége minimális – állítják a szervezők.

Hozzáteszik, sokan mutatnak példát, miként lehet biciklivel közlekedni, aminek hatására egyre több kerékpárút és biciklitároló szolgálja ki az így közlekedőket. Ma már cégvezetőktől a szobafestőkig bárkit lehet látni tekerni, ez azt bizonyítja, hogy mindenki megtalálhatja az ő igényeinek megfelelő kerékpárt.