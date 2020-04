A vállalkozók a virtuális térben is fogják a tanulók kezét

A megyei duális képzésben részt vevő mintegy kétezer diák, több mint nyolcvan százaléka, digitálisan vagy személyes jelenléttel oldja meg a szakmai gyakorlatát a képzőhelyeken – tudtuk meg a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától. A fiatalok ez év március közepéig meghatározott napokon vállalkozásoknál, cégeknél, egyéb szervezeteknél sajátították el az általuk választott szakma gyakorlati részét. A vészhelyzet azonban a tanulókat, és az ő képzésüket biztosító cégeket, vállalkozásokat is jelentős kihívás elé állította.

– Ha ehhez a 81 százalékhoz hozzászámoljuk az egészségügyi és a szociális szférát, – ahol magas a tanulószerződéses létszám, és a helyzetre való tekintettel a tanulók többsége az iskolájában kap digitális munkarendű gyakorlatot, – egyéb szakképesítésben kevés az a tanuló, akit vissza kellett küldenünk a szakképző iskolába, szakmai gyakorlatra. Ez azt jelenti, hogy megvédtük a tanulószerződéses rendszerünket, ebben az embert próbáló időszakban is. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt hetekben, és mindezt a személyes, telefonos kapcsolattartás révén értük el – mondta Mészárosné Szabó Anna, a megyei kamara szakképzési osztályának vezetője.

Hozzátette, az elmúlt egy hónap nagyon intenzív feladat elé állította az osztály dolgozóit. Számadataik azonban azt mutatják, hogy megvan az eredménye a munkának, ugyanis a vállalkozások többsége elfogadta és alkalmazza a digitális oktatást. – Bár kezdetben sokkolta a képzőhelyeket a tény, hogy virtuális térben kell gyakorlatot oktatni, hiszen a gyakorlatnak éppen az a lényege, hogy „csináljuk és közben tanuljuk”. Aztán megértették és elfogadták, hogy – bár a virtuális gyakorlat nem egyenértékű a személyes jelenléttel megvalósított gyakorlattal – a gyakorlati napokon a tanulók számára a semmittevésnél jobb, sőt kiegészítője lehet az eddigi ismeretátadásnak. Természetesen vannak szakmák, ahol jól el lehet boldogulni a virtuális térben, és vannak szakmák, ahol pedig nagyon elő kell venni a gyakorlati oktatónak a kreativitását, hogy heteken át újabbnál-újabb feladatot találjon a tanuló számára. Ebben segítenek a szakképző intézmények is, de a kamara is gyűjti a „jó gyakorlatokat”, amelyeket megoszt mindenki számára – árulta el az osztályvezető.

Megjegyezte, a pályaorientációs kollégák is áthelyezték tevékenységüket a digitális létbe, kísérleteik vannak az osztályfőnöki órák digitális platformon való megvalósítására is. – Nagy szívfájdalmunk azonban a szakmai versenyek leállítása, hiszen március 16-ig hat Békés megyei tanulónk jutott be a döntőbe és több szakma még a középdöntő előtt állt – mondta Mészárosné Szabó Anna. Hozzátéve, hogy mivel elmaradt az ötödik-hatodik osztályos tanulóknak meghirdetett vetélkedőjük, helyette egy ötfordulós online versenyt írtak ki, melynek már el is elindult az első fordulója. – Csatlakozni még lehet és érdemes is, mivel értékes nyereményeink vannak – hívta fel a figyelmet.