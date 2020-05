A járvány változtathat a csorvási terveken

Több fejlesztés is későbbre tolódhat Csorváson a koronavírus miatt.

A következő hat évre érvényes, egyebek mellett a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó Társadalmi, Gazdasági Programról tárgyalt a helyi képviselő-testület. A program – melyet el is fogadtak – még a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt készült el, de az elfogadására a törvényben meghatározott határidő a különleges jogrend alatt sem módosult, ezért az előre meghatározott célokon nem változtattak, így nem tervezhették be a negatív társadalmi és gazdasági következményeket.

Az infrastruktúra-fejlesztési terv egyik fontos eleme, hogy több utca is burkolatot kapjon. Folytatni szeretnék az Arany János utcai belterületi gyűjtőút építését, tehermentesítve a Batthyány és Bajcsy-Zsilinszki utcák forgalmát. Új útalapot terveznek a Hóvirág, a Mikszáth, és az Október 6. utca belső oldalára. Az önkormányzat kezdeményezni fogja a 4409-es Csorvás–Kondoros közötti út felújítását, megteremtve az M44-es gyorsforgalmi útra való rácsatlakozás lehetőségét.