Ma már csak emlékezni tudunk a fiatalok és idősek körében nagy népszerűségnek örvendő egykori mesterre. Nem is akárhogyan. Éppen negyed évszázada elindult a megyeszékhelyen egy kitűnő sorozat, nevezetesen a Gáspár Ervin szenior emlékverseny. Jubileumi lesz az idei, amelyre ezen a hétvégén, március 9–10-én kerül sor a békéscsabai Árpád fürdőben.

A szenior világbajnok főszervező, Juhászné Tóth Margit, ha belefér az idejébe, a saját rendezésű versenyen is elindul

Az esemény életre keltője Ervin bácsi egykori tanítványa, Juhászné Tóth Margit, akiről illik tudni, hogy a ’60-as évek végén, a ’70-es évek elején „profiként” több alkalommal is a hazai magyar bajnokságokon dobogóra állhatott, miként a másik Gáspár-tanítvány, Gábor Edit is. Mindketten az akkori idők válogatottjába is meghívást kaptak. Juhászné, Gitta néni edzőként, oktatóként is maradandót alkotott, majd szenior úszóként világbajnoki címet is szerzett.

Mint az elmúlt 25 évben minden esztendőben, ezúttal is fáradtságot nem ismerve szervezi a nagy hagyományokkal rendelkező viadalt, amely az utóbbi időszakban nemzetközivé bővült. A hétvégi eseményre is érkeznek határainkon túlról, várhatóan húsznál több klub közel két és félszáz versenyzője lép rajtkőre az Árpád fürdőben. A legfiatalabb 25 éves lehet, a legidősebb akár 90-100 is.

Ha már jubileum, kisebb meglepetéssel is készül a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület, amelynek nem mellékesen, éppen Juhászné Tóth Margit az elnöke. Az idei viadal minden résztvevője kap egy szép tollat, amelybe belevésték: „XXV. Gáspár Ervin-emlékverseny, Békéscsaba 2024”.

A két nap során egyébként tíz-tíz egyéni és két-két váltószámot rendeznek 13 korcsoportban, amely öt évente ugrik egyet. Ahogy már lenni szokott, az első napi eseményeket követően közös zenés, táncos vacsorára invitálja az egyesület a rész