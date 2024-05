A mostani az első olyan év, amikor a technikumok 12. évfolyamosai magyarból, matematikából és történelemből előrehozott érettségit tesznek, az írásbeli és szóbeli vizsgák között pedig bejárnak, hiszen idegen nyelvet és szakmai tárgyat továbbra is tanulnak, azokból majd csak jövőre adnak számot. A szakmai tárgyból tett érettségi egyben szakmai vizsga is lesz.

Hat osztály, mintegy 150 tanuló érettségizik ezekben a napokban a középiskolában. Fotó: Imre György

Mindez azt jelenti, hogy a technikumok most 12. osztályosai a következő évben két bizonyítványt kapnak a kezükbe: érettségit és szakmait. Az eltolódás miatt lehetséges az, hogy jövőre a Szent-Györgyi középiskolában kétszer hat osztály fog érettségizni: azok, akik most előrehozottat tesznek a három közismereti tárgyból, akkor angolból és szakmai tárgyból érettségiznek majd, míg a most 11. osztályosok előrehozottat tesznek magyarból, matematikából és történelemből.

Új Nemzeti alaptanterv lépett életbe 2020-ban, amely a korábbihoz képest más a tananyag tartalmában, illetve bizonyos tekintetben az arányok is eltolódtak. Azóta négy év telt el, tehát a most vizsgázók az elsők, akik a hatályos Nemzeti alaptanterv szerint adnak számot. Tálas Csaba igazgató elmondta, hogy a kollégái szerint a magyarnál a lexikális tudás lett a hangsúlyosabb, matematikából gyakorlatiasabb feladatok jöhetnek, valamint a történelem is másabb lesz ahhoz képest, mint amilyen az elmúlt években volt.