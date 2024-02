A francia élvonal 10. helyén álló Pays d'Aix Venelles csapatához szerződött Petőváry Panni. A 16-szoros magyar válogatott feladóátló a szezon első felében a görög ASP Thetis együttesében szerepelt, onnan igazolt Franciaországba. Új klubja pénteki közlése szerint a magyar röplabdázó már szombaton, a harmadik helyen álló Vandoueuvre Nancy ellen bemutatkozhat.

– Nyáron nagy reményekkel mentem a Thetishez, de nem igazán találtam meg a számításaimat, így már decemberben gondolkoztam a váltáson – mondta az MTI-nek Petőváry, akinek csapata egyedüli átlójaként nem volt könnyű új klubba szerződnie, de egyesülete végül együttműködő volt és nem gördített akadályt a távozása elé.

A feladóátló kiemelte: a Venelles már tavaly nyáron is érdeklődött iránta, így amikor a menedzserétől megtudták, hogy szezon közben szeretne klubot váltani, egyből bejelentkeztek érte.

– Minden nagyon gyorsan történt, de örülök, hogy a görögnél erősebb francia bajnokságban is kipróbálhatom magam. Már az edzések minősége is sokkal jobb, mint a Thetisnél, ahol decemberben az edzőt is menesztették, és valahogy hiányzott a kémia, ráadásul nem viseltük jól a vezetőség által ránk tett nyomást sem – fogalmazott a magyar válogatott röplabdázó. Hozzátette, vélhetően nem tett volna jót se a karrierének, se a lelkének, ha előző csapatánál kellett volna befejeznie a szezont.

– A Venelles előző átlójának csak féléves szerződése volt, így jól jött ki a lépés. Nagy szerepet szánnak nekem. Be szeretném harcolni magam a kezdőcsapatba, és az együttes is azt várja tőlem, hogy segítsem őket. Biztosan jól fogja szolgálni a fejlődésemet ez a pár hónap, izgatott vagyok – zárta Petőváry Panni.

A 26 éves játékos korábban a szintén görög AO Egaleo légiósa volt, Magyarországon az Újpestben, az MTK-ban, Jászberényben és Békéscsabán röplabdázott.

Fotó: Jani Martin

KÉP MENTVE: 02. 12., 16. O.