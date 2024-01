– A Magyar Labdarúgó Szövetség forrásait kezelő Honvédelmi Minisztérium illetékesei jóváhagyták az elszámolásokat, az ünnepek előtt meg is érkezett a soron következő részlet az egyesület számlájára, amit tovább is utaltunk a fővállalkozó számára – újságolta Bencze Sándor elnök. – Ha a tervek szerint megy majd minden, akkor januártól folytatódhat az építkezés, és a kivitelező nyárra átadhatja a korszerű lelátóból és kiszolgáló épületből álló komplexumot.

Az eredeti tervek szerint a szarvasi létesítmény megújításának több pályázati forrás bevonásával 2022-ben kellett volna elkészülnie. Első ütemben meg is újult a centerpálya liget felőli oldala, ahol 220 fő befogadására alkalmas fedett lelátó épült. Ezzel párhuzamosan a sporttelepen belüli parkoló is szilárd burkolatot kapott, illetve befogadó képessége a duplájára bővült. A főkaputól a teniszpályákig leaszfaltozták a bejárót és új parkolási rendet alakítottak ki.

A mintegy 500 fő befogadására alkalmas új lelátó, valamint az öltöző és kiszolgáló helyiségeknek helyet biztosító klubház megépítéséhez azonban kevésnek bizonyult a rendelkezésre álló forrás, a világjárványt követő jelentős áremelkedés miatt, illetve kivitelezőváltásra is kényszerültek.