Békéscsabai gólokkal kezdődött az év utolsó bajnoki mérkőzése, ám a váciak ugyanazzal a lendülettel dupláztak. Szorosan alakult a folytatás is, váltva vezettek a csapatok.

A 15. percben a volt békéscsabai Marincsák Nikolett hétperces váci gólcsendet tört meg, egyenlővé téve ezzel az állást. A csabaiak támadásaiba egyre több hiba csúszott, a váciak pedig alaposan feljavultak és bő negyedóra elteltével már – a mérkőzés során először – három góllal vezettek. Nagyon hullámzott a játék, a világbajnokságról hazatérő szerb Marija Lanistanin nem egészen három perc leforgása visszahozta csapatát és kiegyenlítette a hátrányt. Török Fanni és Bencsik Bojána folytatta és a 3–0-s csabai rohamnak köszönhetően már a liláknál volt kétgólos előny, ám ez a különbség eltűnt a félidő végére, mert a váciak gólgyárosa, Kuczora Csenge és hetesből Ballai Borbála is betalált. A csapatok védekezésére nem lehetett panasz az első félidőben, ám elöl mindkét oldalon sok volt a pontatlanság, s emiatt joggal bosszankodhattak az edzők.

Remekül kezdte a második felvonást a Békéscsaba, amely 8 perc alatt 5–1-es szériát hozott össze, 16–12-es vendégvezetésnél Herbert Gábor, a Vác edzője időt is kért.

A Csaba igyekezett őrizni nehezen megszerzett előnyét, és ezt a célt a fiatal Török Fanni betörésgóljaival többé-kevésbé sikerült is teljesíteni. Amikor azonban Termány Rita könnyelműen ellőtt egy labdát, a 46. percben 19–17-nél Rác Sándor magához rendelte lányait. A lila-fehérek messze nem nyugodhattak meg, a váciakat pedig tüzelte az edző, no és persze a közönség is, és a félidő közepén a Békéscsabán nevelkedett Such Nelli gólja már az egyenlítő találatot jelentette. Jöhetett három percen belül az újabb csabai időkérés. Nem igazán segített, mert a váciak harcosabban játszottak és ami lényeges: már nem remegett meg a kezük a legfontosabb pillanatokban, így a hajrának háromgólos vezetéssel vágtak neki. A csabaiak mintha feladták volna, a Pest vármegyeiek pedig a végén az addigi legnagyobb különbséget kialakítva biztosan nyerték meg a mérkőzést.

Praktiker-Vác–TAPPE-Békéscsabai ENKSE 28–24 (11–11)

NB I.-es női mérkőzés. Vác, 550 néző. V.: Andorka, Hucker.

Vác: Csizmadia – SUCH 5, Ferenczy F., KUCZORA 8, Tyiskov-Helembai, Marincsák 5, Csire. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Ballai B. 2 (2), CSÍKOS 4, Ballai A. 3, Kovalcsik 1. Vezetőedző: Herbert Gábor.

Békéscsaba: Pásztor B. – LANISTANIN 10 (1), Aranyi 3, Gyimesi, Bencsik 2, Román 2, Szondi 1. Csere: TÖRÖK 4, Termány, Mayer 2. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 0–2. 9. p.: 4–3. 12. p.: 4–5. 17. p.: 8–5. 20. p.: 8–8. 25. p.: 9–11. 38. p.: 12–16. 48. p.: 19–19. 55. p.: 24–21.