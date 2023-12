– Tavaly év végén úgy gondoltam, hogy új környezetre van szükségem. Az interneten egyszerűen beírtam a keresőbe a „Dubai” és a „gymnastics” szavakat, jó néhány tornaklubokat találtam, ezekhez elküldtem az önéletrajzomat, és a Flyhigh Fitness hálózattal megállapodtam, ahol egy korábbi magyar válogatott tornász, Pásztor Ildikó a vezetőedző, erről azonban nekem előtte fogalmam sem volt. Mielőtt áprilisban megérkeztem ide, soha nem voltam Dubajban, de vonzott az itteni nyüzsgés, és azt azért tudtam, hogy mire számíthatok – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a 31 éves tornásznő, aki a szomszédos Katarban többször járt versenyzőként. – Doha is az egyik kedvenc városom, így abban biztos voltam, hogy az arab világgal nem lesz gondom. Dubajban ráadásul sokkal szabadabb az élet, mint Katarban, és tényleg nagy a pezsgés. Volt már olyan órám gyerekekkel, hogy nyolcan voltunk a teremben, nyolc különböző országból. Persze vannak helyi tanítványaim is, akik magánórákra jönnek. Nagyon jól érzem magam itt, és amúgy nemcsak edzéseket tartok, még én is edzek; azt még nem akarom kimondani, hogy véglegesen elvágjam ezt a szálat.

Úgy érezte, új környezetre van szüksége. Forrás: Instagram/dorina.bczg

Konkrétan már a sivatagban lakom. Egyébként itt is van egy nagy bevásárlóközpont, strand, három tenisz- és egy krikettpálya is. Mindezt azért mondom, mert már rengeteg helyre eljutottam itt, de leginkább a sivatag fogott meg, a homoknak itt egészen különleges színe van, olyan, mint a vörösréz. Az is meglepett, hogy a főút mentén sokszor végig autók, terepjárók állnak, a helyiek ide járnak ki kempingezni, kialakítanak maguknak egy-egy kis zugot fotelekkel, és a dűnéken megy a kvadozás, elképesztő a látvány. Bent a dűnék között pedig a naplemente semmihez sem foghatóan varázslatos.

Böczögő Dorina beszélt a Magyar Nemzetnek kezdetekről, a kollégiumi évekről is, illetve a 2008-as pekingi olimpiáról is. Legjobb eredményeit már jócskán a húszon túl érte el: 2016-ban talajon megnyerte a challenge világkupa-sorozatot, 2020-ban Eb-bronzérmes lett a magyar csapattal, tavaly áprilisban pedig első komoly eredményét ugrásban érte el.

Nagyon jól érzi magát az arab világban. Forrás: Instagram/dorina.bczg



S hogy mit hozhat számára a jövő?

– Nem olyan régen még valóban arról szólt a női torna, hogy tizenöt-tizenhat éves korukra már kiégették a lányokat, manapság viszont már nagyon erős alapokról felépítik őket – mondta Dorina. – Egyre többen vannak olyanok is, akik komolyabb sérülés, hosszabb kihagyás, vagy akár később szülés után visszatérnek és eredményesek, kijutnak az olimpiára is. A sérülések esetében azt azért ki kell emelni, hogy az utóbbi tíz évben az orvostudomány, a rehabilitáció rengeteget fejlődött. Budapesten én is nagyon sokat köszönhettem a rehabosoknak, Laszák Lászlót és Maros Edét hadd említsem meg név szerint, évekig segítettek. A Magyar Torna Szövetség kiválóan felszerelt rehabilitációs szobát alakított ki mindenféle regenerációs géppel, jégkamrával. Abban egyébként én nagyon szerencsés vagyok, hogy gyorsan regenerálódom, jó a genetikám, most is olyan a testem, mint húszévesen, akár még mindig tudnám folytatni a versenyszerű tornát.