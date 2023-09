A folytatásban is megmaradt a tartása a csabaiaknak, de ahogy egy hete Győrött, úgy most is a 40. perchez közeledve kezdett elszakadni az ellenfél. A csabai tréner a 39. percben 17–24-nél kért ismét időt. Nem segített, a Fradi apró lépésekkel elhúzott, s a félidő felénél már tíz góllal vezetett. Nyolc perccel később jött az újabb hazai időkérés. A csabaiak ezután is becsülettel küzdöttek, de az erősebb kispaddal rendelkező népligetiek a végére felőrölték az ellenállásukat.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–FTC-Rail Cargo 26–42 (14–18)

NB I.-es női mérkőzés, Békéscsaba,1900 néző. Vezette: Asztalos, Szalay. Békéscsaba: Szabó D. – Horváth G., Lanisztanin 10 (4), Román 6, Giricz 1, Gyimesi 4, Szondi 1. Csere: Termány 3, Török,Mayer 1, Kukely K., Aranyi, Jovicsevics. Vezetőedző: Rác Sándor.

FTC:Janurik – Malestein 12, Klujber 5 (1), Edwige 1, Bordás 6, Bölk 3, Márton 3. Csere: Mészáros (kapus), Lekics 4, Kukely A. 1, Kisfaludy, Kovács A. 1, Simon P. 2, Hársfalvi 3, Deszpotovics 1. Vezetőedző: Martin Albertsein.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 9. p.: 1–7. 17. p.: 7–10. 23. p.: 11–12. 28. p.: 13–15. 32. p.: 16–19. 39. p.: 17–24. 44. p.: 18–28. 54. p.: 21–34. 59. p: 24–39.