A 24 fős mezőny négy csoportban mutatta be produkcióit, mindegyik bringás kétszer mehetett rá a pályára, egy-egy perc állt a rendelkezésükre, és a különböző trükkök, forgások, ugratások, kombinált elemek összetettsége, magassága, kivitelezése alapján kapták a pontjukat.

Kempf Zoltán – aki az elmúlt évi Európa Játékokon hatodik lett – a második csoport elsőjeként az első menetében kétszer is elesett, az első után, defekt miatt kerékpárt is kellett cserélnie, így alacsony pontszámmal, 13,20-szal kezdett. Az első sorozat végeztével másodjára már szinte hiba nélkül ment végig és ezt a 72,14-es pontszáma is tükrözte. Az átlaga 42,67 pont lett, ezzel nem jutott be a szombati döntőbe, amelyben a legjobb tizenkét versenyző mutathatja be újra a gyakorlatait. Ott már a legjobb produkció rangsorol majd. A döntőhöz 80 fölötti átlagpontszám kellett – a viadal eredményközlő oldala szerint.

– A gyakorlások alatt sikerült megcsinálnom a legfőbb trükkömet, a dupla hátraszaltót, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször – erre jött a verseny, és ott rögtön az első kanyarban defektet kaptam – idézte fel a történteket a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján a magyar versenyző. – Sajnos így az első kör ment a levesbe, hiába dobták be a pótbringát, onnan már nagyon nehéz visszaállni. Ezek után igyekeztem lenyugodni és összeszedni magam, aztán bizonyítani a második körben elsősorban magamnak, meg azoknak, akik szurkolnak nekem, hogy képes vagyok megcsinálni egy kört szuperül. Sikerült is összehozni, beadtam a dupla szaltót, beadtam azokat a trükköket, amiktől előtte picit tartottam, és amiket hónapok óta gyakoroltam, jól ment mindegyik, aminek nagyon örülök. Mint mondta, az első kör miatt rossz lett az átlaga, de Budapesten igyekszik majd a lehető legjobban teljesíteni.

– Arra büszke vagyok, hogy legyőztem a félelmeimet, hogy egy ilyen nagy versenyen megcsináltam a dupla hátraszaltót – most jön az újabb gyakorlás, hogy júniusban még jobb legyek – tette hozzá.

A 2013-ban világbajnok Kempf Zoltán néhány évre felhagyott a versenyzéssel, és akkor vetette bele magát ismét az edzésekbe, amikor kiderült, hogy a park versenyszám bekerült az olimpia programjába. A debütálás három éve, Tokióban volt.

A kvalifikáció második, egyben utolsó versenyének június 20. és 23. között a budapesti Ludovika Campus ad otthont.