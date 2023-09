– Mind az öt csoportmérkőzésen szerephez jutott, négyen kezdőhatosban, és szerzett összesen harminc pontot. Elégedett az Európa-bajnoki szereplésével?

– Is-is érzések is vannak bennem, nyilván lehetne jobb teljesítményt nyújtani egyénileg és csapatszinten is. Bár klubszinten már tapasztalt játékosnak számítok, de Európa-bajnokságon még nem szerepeltem. Új impulzusok értek, amelyeket nagyon élveztem. Tetszett a fílingje, és tényleg minden rólunk szólt, ami az egész csapatot jó érzéssel töltött el. Alessandro Chiappini szövetségi kapitánnyal nagyon szerettem együtt dolgozni, sokat tanultam tőle. Annak is örülök, hogy az ötből négy mérkőzésen kezdőként léptem pályára, ami azt mutatja, hogy jó úton haladok és az a munka és hozzáállás, amit az edzésen mutattam, tetszett neki. Pozitívan értékelem az Eb-t, hiszen nem okoztam csalódást magamnak, de tudok még fejlődni.

– Mi az, amit hazahozott az Európa-bajnokságról?

– A megszerzett tapasztalatot említeném első helyen. Úgy mentem a nyáron a válogatottba, hogy mindenkitől tudok tanulni, és azt a fizikális, mentális, technikai pluszt, amit ott megszerzek, a klubban is hasznosíthassam.

– Amikor elkezdte a röplabdát, gondolta volna, hogy egyszer majd a kontinens legjobbjai ellen Eb-n a magyar színeket képviselve szerepelhet?

– Álmomban sem gondoltam, hogy elérhetek idáig. Amikor elkezdtem az volt a cél, hogy a magyar élvonalban szerepeljek. Évek óta az extraligás csapat stabil tagja vagyok, eljátszottam ezzel a gondolattal és megtisztelőnek éreztem, hogy az Eb-n kifuthattam a nemzeti mezben, a szívem felett a zászlóval a pályára. Ez nem mindenkinek adatik meg, amit meg kell becsülni.

– A lengyelek és a szerbek ellen kifejezetten bátran játszott a válogatott, a többi mérkőzésen azonban mintha megilletődött lett volna. Miért?

– Azokon a mérkőzéseken, ahol pontokat lehetett volna szerezni, ott nem a tudása szerint szerepelt a csapat, emiatt csapatszinten csalódás volt ez az eredmény. Ezt nem is szeretném szépíteni, mindenki látta és arra sem fognám, hogy fiatal csapat volt a mienk. A lengyelek és a szerbek ellen viszont megmutattuk az igazi arcunkat. Ha úgy játszunk az ukránok és a szlovénok ellen, akkor lehetett volna pontot szerezni. Az okokat lehetne keresni, ám ez nem az én kompetenciám. Ha jövőre is méltó leszek arra, hogy behívjanak a válogatottba, akkor el fogom vállalni.

– Edzés, vagy mérkőzés közben sosem látjuk gondterheltnek, mindig jókedvűen közlekedik a pályán, nagyon élvezi a röplabdát.

– Próbálok minden mérkőzésen így hozzáállni, és ilyen testbeszédet, kisugárzást mutatni, hiszen ez a pályán lévő társaimra is jó hatással van. Élvezem a röplabdát, s így csak jó dolgok történhetnek.

– A nyáron Békéscsabán U17-es Eb-t rendeztek a válogatottban négy BRSE-s játékossal. Mennyire érzi át azt a felelősséget, hogy bár maga is még nagyon fiatal, mégis példakép ezeknek a fiataloknak?

– A BRSE-nél rengetegen kezdenek el röplabdázni, akiknek mi vagyunk a példaképei. Minden egyes mozdulatunkat figyelik, ezért próbál a csapat minden tagja úgy játszani és élni, hogy megfeleljünk ennek a képnek.

– Milyen várakozással tekint a hamarosan kezdődő szezon elé?

– Néhány éve sem a magyar bajnoki címet, sem a Magyar Kupát nem sikerül elhódítani, ezért mindkét sorozatban szeretnék aranyérmet a játékosok nyakában látni és felemelni a trófeát. Címvédői vagyunk a Közép-európai Ligának, itt az ismétlés lehet a célunk. A CEV-kupában nagyon erős ellenfelet kaptunk, de nem fogjuk feladni, szeretnénk továbbjutni.

– Korábban azt mondta, hogy szeretne az élsport mellett tanulni, egyetemre menni. Hol tart most a tanulmányaiban?

– Három éve elkezdtem a Gál Ferenc Egyetemen a gazdálkodás és menedzsment szakot levelező tagozaton, utolsó évemben vagyok. Nehéz összeegyeztetni az élsportot és a tanulást, de gondolni kell a későbbi életünkre is. Ezt a tudást, amit az egyetemen megszerzek, bármikor, bárhol lehet majd kamatoztatni. Ha ennek vége, akkor a röplabdás karrierre figyelek, de azt követően szeretném a jogi egyetemet is elvégezni.