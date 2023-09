Tavaly a debütáló esemény jelentős sikert aratott, a szervezők elindítottak egy olyan hagyományt, ami a magyar röplabdázás szakmai megújításában egy fontos lépés, egyben igazodási pont. Fontos tudni, hogy ez nem röplabdaspecifikus esemény, kézilabda-, kosárlabda- és labdarúgókluboktól is érkeznek szakemberek, edzők, klubvezetők, éppen ezért a szervezők olyan programot igyekeztek összeállítani, ahol mindenki találhat olyan gondolatokat, amiket haza tud vinni magával.

Az esemény megszervezésében a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület partnere a Magyar Röplabda Szövetség és Békéscsaba Megyei Jogú Város is.

A BRSE tájékoztatása szerint elfogadta a meghívást konferenciát megnyitó dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Ami az előadókat illeti, a Nemzeti Sportügynökség részéről dr. Baji Balázs, dr. Sáfár Sándor és Märcz Tamás neve önmagában is garancia a magas szintű szakmaiságra. A Magyar Röplabda Szövetség részéről az újonnan megválasztott ügyvezető, Vatai Gabriella is tart előadást. Idén először a sportpszichológia is előtérbe kerül, dr. Lénárt Ágota személyében a magyar sportpszichológia legnagyobb alakja is egyórás előadást fog tartani.

A konferenciára még lehet jelentkezni, igaz, már csak korlátozott számban.

A pénteki rendezvény után szombaton az MRSZ központi edzői továbbképzését is a Békéscsabai Röplabda Akadémián rendezik. A program ott is kiválónak ígérkezik, Nagy Péter, a férfi válogatott szövetségi kapitánya mellett például Hollósy László is érkezik, aki a Bundesligában évekkel ezelőtt már letette a névjegyét.