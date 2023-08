Igencsak kitartónak kell lennie tehát annak, aki eredményeket is szeretne felmutatni. Ilyen lány a békéscsabai Klokocs Kata, aki bár még csak 13 éves, máris megannyi országos utánpótlás-bajnoki címmel rendelkezik. Nemcsak triatlonban, hanem amúgy a triatlont sportágakra szétbontva is számtalan aranymedáliát gyűjtött be az elmúlt három év során.

Az elmúlt hétvégén Pécsett a gyermek korosztályú triatlon országos bajnokságán lett aranyérmes. Nem is akárhogyan: a 300 méteres nyílt vízi úszást követően hetedikként kezdhette meg a kerékpározást, ahol hamar utolérte az élbolyt, sőt, hamarosan az élre állt. Nem kevesebb, mint húsz másodperces előnnyel indította a futást, és a fórt – köszönhetően annak, hogy a legjobb futóidőt is ő érte el – tovább növelte, végül nagyon meggyőzően, a mezőnyt fél perccel maga mögé utasítva, magyar bajnoki címet szerzett. És itt megjegyezzük azt is, hogy húga, Klokocs Klári első évesként a vártnak megfelelően a középmezőnyben végzett.

– De hogyan is kezdődött a sportkarrier?

– Óvodásként először az úszással ismerkedtem meg – mondja Klokocs Kata. – Jó alapokat adott, a tüdőt, szívet, vérkeringést alaposan megerősítette – fűzte hozzá korához képest nagyon szakszerűen. – De azért az is tény, annyira nem szerettem úszni. Ezért a vizes sportág mellett elkezdtem futni, majd a pandémia alatt apu segítségével egyre jobban belevágtunk a kerékpáredzésekbe. Először ez utóbbi sportágban sikerült magyar bajnoki érmeket szereznem, majd jött a mezeifutás, a duatlon, végül a triatlon is. A sikerek után végül megszerettem az úszást is.

– Sok munkát igényel a sportágad. Mennyit edzel egy nap?

– Nagy átlagban hetente négy úszó, három atlétikai és öt kerékpár edzésem van. Az uszodában körülbelül másfél órás a penzumom, miként az atlétikai pályán is. A kerékpár edzéseken 38-40 kilométert tekerek, az utóbbi időben már a bátyámmal együtt.

– Össze tudod egyeztetni ezt a nagy edzésmennyiséget a tanulással?

– Eddig nem volt gondom. Bár reggel nem szeretek korán kelni, ezért a napi edzések délutánra kerülnek, nyáron akár három tréning is vár rám. De ha kell, és nincs éppen valamilyen verseny, akkor hétvégén is mozgok. Nekem ez természetessé vált, ezért a tanulás és edzés összehangolásával sincsenek gondjaim.