Kenyeres Barbaráék az első percekben igen hatékonyan kézilabdáztak, öt perc játék után hat lőtt és egyetlen kapott gól nélkül álltak. Ezt követően rendezték a sorokat a fiatal hajdúságiak és a 15. percre egyre zárkóztak vissza. A hazai mester folyamatosan rotálta a csapatot, mivel Baráth Berta és Vörös Bettina is kisebb sérüléssel bajlódik, így akadt bőven szabad játékperc a balátlövő poszton. Petri Ildikó remekül élt a lehetősséggel. Az első játékrészben a házigazdáknak több labdát szerezve sikerült lerohanni az ellenfelet, ezzel tartották a három-négygólos fórt, ami a szünetre kettőre olvadt.

A fordulás után eljött a holtpont, a debreceniek Nagy Nóra vezérletével folyamatosan zárkóztak, majd a vezetést is megszerezték. A második félidőben több támadási és védekezési variációt kipróbált Morva Zoltán, ilyen volt például a nyitott védekezés is. Érződött, hogy még az út elején járnak, ebben a rendszerben nem találták a helyüket a védők, ezt kihasználva a vendégek hat góllal megléptek. Az utolsó percig futottak és hajtottak a hazaiak, így három gólra még felzárkóztak.

Morva Zoltán: – A mérkőzés előtt azt kértem a lányoktól, hogy fussunk sokat, ez megvolt. A végeredmény abszolút nem számít, sőt az augusztus végi tornáig nem is igazán vesszük figyelembe. A lényeg, hogy sok új variációt kipróbáltunk. Látszik, hogy az út elején járunk, megmutatkozott, hol kell fejlődni, ez a mérkőzés is sokat segített abban, hogy előre haladjunk. Bizakodó vagyok, mert a lányok nagyon motiváltan dolgoznak és tisztában vannak azzal, hogy milyen célokért küzdünk ebben a szezonban.

Orosházi KA–Debreceni VSC U19 33–36 (17–15)

Felkészülési női kézilabda-mérkőzés, Orosháza. Vezette: Kovács Gergő, Papp Béla András. Orosháza: Bálint – Jáhn 2, Petri 6, Zavaczki 2, Mikula 2, Kenyeres 4, Bíró 1. Cserék: Reszegi (kapus), Ludvig 4, Kostyó 2, Ács 3, Horváth B. 2, Bedron 3, Prozlik, Gara 2. Edző: Morva Zoltán. A Debrecen legjobb gólszerzői: Nagy 14, Lakatos 6, Csamangó 5.

Kiállítások: 10 perc, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/7.