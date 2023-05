Bosszantó módon az utolsó pillanatokban kapott góllal úszott el két bajnoki pont a Siófok ellen vasárnap, hiszen azzal a 17., osztályozót jelentő pozícióban lenne a Békéscsaba 1912 Előre együttese, nem pedig a 19. helyen. A klubhonlapon olvasható számítások szerint amennyiben a Kozármisleny (34 pont) megszerzi a három pontot Győrben, akkor a csabaiak számára az utolsó két fordulóban már biztosan győzni kell, a Baranya vármegyeieknek pedig veszteni. Már most sem kizárólag a saját kezében van a csapat sorsa, hiszen a többieknek hibázniuk kell, a csabaiaknak meg már nem nagyon szabad.

Persze a csapat nem adhatja fel, mert még mindig igen szoros a táblázat vége. Az utolsó helyen álló Dorog (28 pont) már biztosan nem kerülhet ki a veszélyes zónából, még akkor sem, ha a számukra legkedvezőbb esetben minden közvetlen rivális háromszor veszít egymás után, ők viszont kilenc pontot gyűjtenek. A 15. és 19. pozíciók között (15. Nyíregyháza 37 pont, 16. Csákvár 37 pont, 17. Szentlőrinc 36 pont, 18. Kozármisleny 35 pont, 19. Békéscsaba 34 pont) egyetlen mérkőzésnyi a különbség, így akár igen nagyot fordulhat az állás egy győzelem esetén.

A hétvégi ellenfelet az őszi békéscsabai találkozón 3-1-re legyőzte a viharsarki gárda. A Lipcsei Péter által irányított fővárosiak egyébként hat mérkőzés óta nem találtak legyőzőre, bravúrokat is jegyezve döntetlent játszottak a Gyirmóttal és legyőzték az MTK-t. Jelen pillanatban már 14 győzelem, 12 döntetlen, 9 vereség, valamint 54 bajnoki pont birtokában, a 6. helyen állnak, de akár még a bronzérmes helyezésre is odaérhetnek.

Színes lapok miatt Futó Zsombor kénytelen kihagyni a fővárosi túrát, de a csabaiakat még betegségek és sérülések is tizedelik.

A hazaiaknál a két fő gólfelelős Halmai Ádám (14 gól) és Lovrencsics Balázs (13), akik ketten együtt csapatuk szerzett góljainak (54) pontosan felét vállalták eddig magukra. A lőtt gólok mellett 47-et kaptak is. Hazai pályán a 17 meccsükből kilencszer tudtak győzni, ötször döntetlenre végeztek és mindössze háromszor kaptak ki, csak az MTK (2-6), a Budafok (1-2), valamint a DVTK (0-5) tudta őket két vállra fektetni hazai környezetben.

– Azt biztos, hogy most már valami extrát kell nyújtania a csapatnak, ha Budapesten győzni akar – szögezte le Pásztor József, a Békéscsaba 1912 Előre megbízott vezetőedzője. – Helyzetünket nehezíti, hogy két újabb játékosunk betegség miatt nem tud pályára lépni, sőt eltiltottunk is van. Itt lesz a lehetőség azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak, hogy bebizonyítsák, lehet rájuk is számítani! Következő ellenfelünk nyugodt lehet, jó passzban van és ebben a szezonban kifejezetten jól teljesített, de ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk és megpróbálunk meglepetést okozni, ami nem lesz egyszerű. Bízom benne, hogy a srácok összeszedik magukat és engem is meglepnek egy jó játékkal!

A mérkőzés játékvezetője Pillók Ádám lesz, munkáját Szalai Dániel és Berényi Ákos asszisztensek segítik.