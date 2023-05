Az első napon a junior A (10-14 évesek) versenyeztek. Először az amatőr karikások voltak érdekeltek, majd Kopcsák Lujza személyében első éves profi kategóriában lépett színpadra békéscsabai versenyző. Ekkor nem sikerült kivívni kvalifikációt, ám a csabai versenyzők így is szépen szerepeltek.

– A gyakorlatokkal elégedett vagyok, láttam a versenyzőkön, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy megcsinálják, amit edzésen megbeszéltünk – értékelt Varró Renáta, a Sportolj Békés Megye Sportegyesület vezetője, edzője. – Sokat fejlődtek, bár jobban örültem volna, ha ezt a versenyt két-három héttel később rendezik, mert az előzőhöz képest nagyon kevés időnk volt a gyakorlatokat szabály szerint átalakítani. Majdnem minden versenyre más a szabályzat, plusz a zenéket is hol rövidebbre, hol hosszabbra kell vágni, a versenyektől és kategóriáktól függően. Nagybalázs-Trényi Krisztinával, egyesületünk művészeti vezetőjével elkezdtünk egy új módszerrel dolgozni, aminek az eredménye már most is látszott, úgyhogy nagyon várjuk a június 10-11-i Air Born cirkusz versenyt! Még csak néhány nappal vagyunk a verseny után, de már most is három-négy új elemet kezdtem tanítani a lányoknak, amit minél hamarabb szeretnék viszontlátni a gyakorlatukban.

Másnap Bácskay Adél és Rácz Regina lépett a szerekhez. Adél a junior B (15-17 évesek) silk profi kategóriájában versenyzett. Nem is akárhogy! Annak ellenére, hogy a békéscsabai egyesület rendelkezésére álló terem négyméteres, a versenyen pedig 7 méter adott, Adél a koreográfiát sem úgy tudja gyakorolni edzéseken ahogy azt a versenyen bemutatja, ezért is értékes elsőéves profiként az előkelő második hely.

Nagyon meg vagyok elégedve a teljesítményével és a hozzáállásával!

– méltatta versenyzőjét Varró Renáta.

Rácz Regina elsőéves MALESZ-versenyző (Magyar Levegősportok Szövetsége), aki a junior B (15-17évesek) karika amatőr kategóriájában versenyzett, kiváló gyakorlatot bemutatva, amivel egy szép ezüstöt sikerült bezsebelnie. Minden versenyzővel elégedett vagyok és Kriszti is büszke rájuk, mert minden tanácsát megfogadták a lányok!

Eredményüknek köszönhetően Bácskay Adél és Rácz Regina is kvalifikáltak a júniusban, Bolognában megrendezésre kerülő légtorna Európa-bajnokságra és a szintén Olaszországban szervezett világbajnokságra is.

A Sportolj Békés Megye Sportegyesület eredményei. Karika. Junior A (10-14 évesek) amatőr (28 induló): 5. Oláh Fruzsina, 12. Pelle Luca, 15. Lipták Lilla, 16. Bondár Noémi, 23. Kosztik Emma Dóra. Karika Junior A (10-14 évesek) profi: 7. Kopcsák Lujza. Silk. Junior B (15-17 évesek): 2. Bácskay Adél. Karika. Junior B (15-17 évesek): 2. Rácz Regina.