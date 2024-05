A szarvasi Kacsa-tónál töltötte a napsütéses szombat délutánt egy testvérpár szombaton. A 10 éves kislány és idősebb nővére, aki próbaidős rendőr őrmester, egy padnál sétáltak el, ami előtt a földön hevert egy kicsi, fekete táska. Belenéztek és látták, hogy pénz és különböző pontgyűjtő kártyák vannak benne. A rendőrtanuló pontosan tudta, hogy mit kell tennie, és azonnal a rendőrkapitányságra sietett vele, ahol tételesen átnézték és feljegyzést készítettek a tartalmától. A rendőröknek nem volt könnyű dolguk kideríteni, hogy ki hagyta el, mert személyazonosságot igazoló dokumentum, kártya nem volt benne. Az egyik hűségkártyán volt egy név, feltételezték, hogy ő lehet a táska tulajdonosa. A névhez hamarosan egy telefonszámot is kiderítettek, ezen pedig el is érték a nőt, aki éppen akkor ért haza és néhány perce már a táskáját kereste. Nagyon örült, amikor meghallotta, hogy megtalálták, és vissza tudják adni neki. Elmondta, hogy sétálni volt a Kacsa tónál és leült a padra. Feltételezi, hogy induláskor nem vette észre, hogy a táska kiesett a szatyrából. Hálás volt a fiatal rendőrnek a segítségért és telefonon meg is köszönte neki, hogy gyorsan és hiánytalanul visszakaphatta az értékeit.