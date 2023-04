Battonyai TK–Magyarbánhegyesi FC 4–1 (1–1)

Megyei II. B osztályú mérkőzés. Battonya, 80 néző. V.: Saitz. Battonya: Sztanovcsák – Mákos, Varga K., Liszkai P., Kovács Z., Káló, Habalik (Ármán), Apostol, Lenti, Kiss Z., Molnár R. (Kiss D.). Edző: Kovács Zoltán, Lukács István. Magyarbánhegyes: Németh – Varga P., Racs, Kormányos Kristóf, Fodor P., Hegedűs, ifj. Kintner, Rozsi, Fodor R., Matuz P. Edző: Kintner János.

G.: Kiss Z. a 13., az 52., Kovács Z. az 58., a 81., ill. ifj. Kintner a 44. percben. Jó: Habalik, Liszkai P., Kiss Z., Varga K., Káló.

Kovács Zoltán, Lukács István: – Az első perctől kezdve nagyon motiváltan és nagy akarattal játszottunk, ez a hozzáállás hozta meg a győzelmet. Kintner János: – Megérdemelt hazai győzelem. L. I.

Medgyesegyházi SE–Köröstarcsai KSK 3–3 (1–2)

Medgyesegyháza, 60 néző. V.: Baczovszki. Medgyesegyháza: Bacsa – Kukula, Tóth Z., István, Poliak, Holecz, Szigetvári (Nadicsán), Megyeri, Szabó A., Kása (Nagy Zs.), Nagy B. Edző: Gellény Ferenc. Köröstarcsa: Fülöp (Nagy Gáspár) – Puskás, Hajdú, Petneházi, Pályi, Balogh Á. (Farkas Gy.), Tóth G., Szentpéteri (Kántor), Bokor S. (Keresztesi), Kozák, Vincze Gy. Játékos-edző: Farkas Gyula.

G.: Kukula a 39., a 90., Holecz a 62., ill. Kozák a 31., Holecz (öngól) a 37., Puskás az 50. percben. Kiállítva: Szabó A. a 75., ill. Pályi (mindkettő második sárga lap után) a 93. percben. Jó: Holecz, Kukula, István, Nagy B., ill. Kozák.

Gellény Ferenc: – Boldog és egyben büszke is vagyok a csapatra. Győzhettünk is volna, de nem úgy alakult, ahogyan előzetesen elképzeltük. Bokorné Kerekes Zsuzsanna technikai vezető: – Ez a döntetlen egy vereséggel ér fel. A most elhullajtott két pont a későbbiekben nagyon fog hiányozni.

Tótkomlósi TC–Kétegyházi SE 0–2 (0–1)

Tótkomlós, 80 néző. V.: Zahorán. Tótkomlós: Fejes – Szabó S., Fazekas, Ondrejó, Jámbor, Varga G., Baliga D., Garai, Keszeli, Koleszár, Balogh T. Játékos edző: Horváth Henrik. Kétegyháza: Farkas Zs. – Árdeleán, Veder, Fettik, Kovács E., Gyulai, Igricz, Poliák, Patkás, Bozsó, Gulyás. Edző: Papp József, Gulyás Gergő.

G.: Poliák Z. a 35., a 72. percben. Kiállítva: Koleszár (utolsó emberként szabálytalankodott) a 15. percben. Kétegyházi jók: ill. Patkás (a mezőny legjobbja), az egész csapat.

Horváth Henrik: – Amit ma kilencven percen keresztül csináltunk a pályán, az szégyen! Minden csapatrészünk csődöt mondott. Fejben óriási változásra lesz szükség, mert ez a teljesítmény nagyon kevés. Papp József: – Taktikailag fegyelmezetten játszottunk. Hajtós, küzdelmes mérkőzésen, a játékot kézben tartva megérdemelt győzelmet arattunk. László Dávid

Gádoros SE–Kunágotai TE 3–5 (1–3)

Gádoros, 50 néző. V.: Rubás. Gádoros: Belanka – Nagy D. (Molnár G.), Vecsernyés, Mucsi, Szijjártó G., Jónás, Szijjártó D., Kovács T., Máriás, Rafael (Bobvos), Tóbiás. Edző: Keresztes István. Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Miklós (Pócsik), Csomós, Sóstai, Sárvári Á. (Hajdú), Mikoly (Nagy P.), Sárvári M., Kovács A. (Lólé K.), Farkas F., Sirkó. Edző: Korpa János.

G.: Nagy D. a 14., Mucsi a 46., Szijjártó G. a 60., ill. Kovács A. (11-esből) a 37., az 54., Sárvári M. a 41., Farkas F. a 43., a 73. percben. Jó: Tóbiás, Mucsi, Szijjártó G., Kovács T., ill. az egész csapat.

Pisont András elnök: – Ezt az eredmény saját magunknak köszönjük, mert nagyobb összpontosítással nagy gólaránnyal meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Számtalan helyzetet puskáztunk el, a vendégek pedig jobban kihasználták a lehetőségeiket. Korpa János: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez! Százszázalékos teljesítményt nyújtottunk. Remélem, hogy a jövő héten ebből a sikerből meríteni fogunk. Köszönjük a maroknyi szurkolóinknak a biztatást! Győzelemmel avattuk fel az új mezünket. Pisont András

Kondorosi TE–Lőkösháza KSK 4–1 (3–0)

Kondoros, 180 néző. V.: Lovas. Kondoros: Gritta – Mile, Rafaj P., Laurinyecz (Szigeti), Szebegyinszki (Dananaj), Tusjak (Kurucz), Magda (Varga E.), Paluska, Rafaj M., Rafaj R. (Buzás), Vajgely. Edző: Janis János. Lőkösháza: Lőrinc – Balázs M., Kotroczó (Szeredi), Szincsák, Komlósi, Barna, Boros, Fekete Cs., Kollát, Lakatos, Kolozsi (Horváth R.). Edző: Botás Attila.

G.: Rafaj M. a 15., Magda a 31., Rafaj R. a 35., az 55., ill. Komlósi a 77. percben. Jó: Rafaj R. (a mezőny legjobbja, az egész csapat, ill. Szincsák, Komlósi, Lakatos.

Janis János: – Már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. A csapat végre élvezte a játékot, ami gólokban meg is mutatkozott. Reméljük, a jó formánkat a jövő hétre is át tudjuk menteni. Korrekt, jó játékvezetés. Botás Attila: – Az első félidőben túlságosan tiszteltük az ellenfelet és egyéni hibákból gólokat kaptunk. A második félidő már rendben volt, rendeztük a sorokat, de sajnos csak a szépítésre futotta. Pusztai Zsolt

Csorvási SK–Újkígyós FC 4–0 (1–0)

Csorvás, 70 néző. V.: Baráth. Csorvás: Maczák – Lengyel, Csicsely (Ruszin), Zsiga N., Varga G. (Hrncsjár), Salka B., Könyves, Gerda V. (Szatmári), Koszna (Zahorán), Szabó K., Szemenyei. Edző: Zsiga Róbert. Újkígyós: Borbély – Vida, Danczik, Bartyik (Mócz), Burai (Szabó M.), Solymoskövi, Werner, Csiernyik M., Benyó, Horváth R., Prókai. Edző: Farkas Ferenc.

G.: Varga G. a 21., Hrncsjár a 69., a 78., Koszna a 85. percben. Jó:

Mesterlövészek

A megyei II/B osztály góllövőlistája

29 gólos: Kukla D. (Kevermes).

19 gólos: Barthalos (Lőkösháza), Puskás (Köröstarcsa), Rafaj R. (Kondoros).

16 gólos: Puporka (Kevermes).

12 gólos: Busa, Rafaj M. (Kondoros), Csábi (Csorvás), Kovács A. (Kunágota).

11 gólos: Kecskés (Kunágota).

10 gólos: Lakatos (Kevermes), Szivák (Kaszaper).

9 gólos: Zsiga N. (Csorvás), Kovács Z. (Battonya).

8 gólos: Csiernyik M. (Újkígyós), Hajdú, Kozák (Köröstarcsa), Bozsár (Magyarbánhegyes), Gyevi-Nagy (Csorvás).

7 gólos: Kiss Z., Varga P. (Battonya), Czernó (Lőkösháza), Racs (Magyarbánhegyes), Szabó S. (Tótkomlós).

6 gólos: Farkas F. (Kunágota), Komlósi (Lőkösháza), Fodor R. (Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza), Nana, Szijjártó G. (Gádoros), Simon B. (Kaszaper).

5 gólos: Holecz (Medgyesegyháza), Matuz P. (Magyarbánhegyes), Boros (Lőkösháza), Szentesi (Csorvás), Burkus (Újkígyós), Remzső, Apostol (Battonya), Bákai B., Magda (Kondoros).

4 gólos: Hrncsjár (Csorvás), Pacsika, Gazsó (Újkígyós), Poljak D., Varga G. (Tótkomlós), Paluska (Kondoros), Fekete Z. (Magyarbánhegyes), Tóbiás, Máriás, Mucsi (Gádoros), Kócs (Kevermes).

3 gólos: Kukula (Medgyesegyháza), Igricz, Poliák Z. (Kétegyháza), Kormányos Kristóf (Magyarbánhegyes, Kaszaper), Tóth B. (Kevermes), Csenki, Abonyi Á. (Kaszaper), Farkas K., Kuli, Bankó (Gádoros), Danczik, Horváth R. (Újkígyós), Bogár, Baliga D., Keszeli, Kocsis (Tótkomlós).

2 gólos: Szijjártó D., Fodor J. (Gádoros), Laurinyecz (Kondoros), Péli (Kaszaper), Szebegyinszki (Kondoros), Szabó K., Varga G. (Csorvás), Bozsó, Tóth Z. (Kétegyháza), Benyó, Solymoskövi, Werner (Újkígyós), Nagy Gy., (Battonya), Kolozsi, Rotár (Lőkösháza), Gyulai, Fettik (Kétegyháza), Rung (Kevermes), Garai, Zádori, Koleszár (Tótkomlós), Nagy Zs., Bácsi, Megyeri (Medgyesegyháza), Vágási, Fülöp B., Rozsi (Magyarbánhegyes), Keresztesi (Köröstarcsa), Csatlós, Prókai, Multyán L. (Kunágota).

1 gólos: Pecznyik, Nagy D. (Gádoros), Kántor, Andrejsi, Mészáros, Szentpéteri, Petneházi, Farkas Gy. (Köröstarcsa), Koszna, Szuda, Ruszin, Gerda V., Fabulya (Csorvás), Varga K., Kiss D., Molnár R. (Battonya), Sas, Grósz, Oláh T., Csiernyik A. (Újkígyós), Szeredi, Lakatos, Balázs M. (Lőkösháza), Kiss Cs., Hajdú Á., Juhász P., Lakatos, Mikoly, Nagy Z., Sárvári M. (Kunágota), Mile, Rafaj M. (Kondoros), Mittnacht, Kukla L., Pain, Kovács J., ifj. Bauer (Kevermes), Bacsa, Stranszky, Fazekas, Abonyi A., László D. (Tótkomlós), Gulyás, Krisán L., Hack, Gál, Tóth V., Farkas Zs. (Kétegyháza), István, Borsi, Szabó A., Otrok, Mazán P., Fodor P. (Medgyesegyháza), Garamvölgyi, Baliga Sz., Toll, Dénes, Husvéth, Pónya, Bódi, Bessenyei, Kéri (Kaszaper), Balázs, ifj. Kintner (Magyarbánhegyes).

A megyei II/B. állása

1. Kondoros 14 2 2 62—19 44

2. Kevermes 12 2 3 71–28 38

3. Lőkösháza 10 2 6 46—39 32

4. Csorvás 9 3 6 47—33 30

5. Tótkomlós 9 2 7 38—31 29

6. Kaszaper 9 2 6 35—32 29

7. Magyarbánhegyes 8 4 6 36—27 28

8. Köröstarcsa 7 5 6 46—37 26

9. Battonya 7 4 7 38—47 25

10. Gádoros 7 2 9 39—45 23

11. Kunágota 7 1 10 44—62 22

12. Újkígyós FC 4 3 11 37—55 15

13. Kétegyháza 3 2 13 21—51 11

14. Medgyesegyháza 1 2 15 23—77 5



Következik

A megyei II/B. osztályban a 19. forduló következik. Április 8., szombat, 13.00: Battonyai TK–Gádorosi SE. Április 8.,szombat, 16.30: Újkígyós FC–Kaszaper FC, Kunágotai TE–Kevermes SE, Kétegyházi SE–Magyarbánhegyesi FC, Köröstarcsai KSK–Tótkomlósi TC, Csorvási SK–Kondorosi TE. Április 9., vasárnap, 16.30: Lőkösháza KSK–Medgyesegyházi SE.