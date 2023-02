Felváltva vezettek a csapatok az első szett elején, hazai oldalon Pintér Andrea és Ralitsa Vaszileva járt élen a pontgyártásban, a vendégek megosztoztak egymás között. A játszma derekán aztán belelendült a Békéscsaba, köszönhetően részben az ekkorra már maximális fordulatszámra felpörgő Marta Drpának is. Négy-öt pontos különbséggel vezetett a BRSE, a hajrára pedig már nyolccal is és különösebb izgalom nélkül fejeződött be a játék, Ceyda Aktas sikeres akciójával.

A második felvonás is úgy alakult, ahogy az első, hol itt, hol ott születtek a pontok. Vaszileva és Drpa továbbra is remekelt, előbbi egy szenzációs ásszal sokkolta az ellenfelet. Három ponttal elhúzott a Csaba, de a bajnok fordított. Innentől kezdve ismét felváltva születtek a pontok, s vezettek a csapatok. Óriási csata zajlott a pályán, 17:18-nál fantasztikus labdamenetet láthatott a publikum, amikor Molcsányi nagyot mentett, s amit Bodnár fejezett be. Drpa ászával vette át ismét a vezetést a Békéscsaba. Három szettlabdához jutott a hazai csapat, s csak egyet szórakozott el, a játszmát Vaszileva zárta le.

A harmadik felvonás első szakasza hasonló forgatókönyv szerint alakult, mint az első kettő.10:8-as Vasas vezetésnél Tóth Gábor kért időt, a csapat pedig változtatott, két pontos hátrányból két pontos előny lett. A Vasas azonban nagyon „kapart” és 17-nél beérte vendéglátóját. Már-már úgy nézett ki, hogy szépít az ellenfél, de Drpa vezérletével visszajött a Csaba, meccslabdához is jutott. A Vasas azonban fordított, de nem tudta kicsikarni a negyedik játszmát, mert sorrendben Drpa, Bodnár labdájára sem tudtak reagálni a vendégek, majd Vaszileva lezárta a csatát.

A bajnokság során először verte meg nagy riválisát a Békéscsaba.

Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda 3:0 (17, 22, 25)

Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 1600 néző. V.: Mezőffy, Adler Békéscsaba: Drpa 26, Vaszileva 10, Bodnár 7, Pintér 7, Aktas 9, Bagyinka 4. Cs.: Molcsányi (liberó), Glemboczki, Olijnik, Vezetőedző: Tóth Gábor. Vasas: Bannister 9, Török 7, Szkripak 1, Papp O. 3, Fricová 11, Abdülazimova 8. Cs.: Juhár, Szalai (liberók), Vezsenyi, Kump 2, Fábián 3, Jámbor, Bojko 6. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:6, 8:6, 16:12, 23:15. 2. szett: 4:5, 9:6, 15:15, 19:20, 23:21. 3. szett: 8:6, 8:10, 14:11, 17:15, 17:20, 22:21, 24:23, 26:25.

Tóth Gábor: – Az volt a legfontosabb, hogy a játékosok bíztak magunkban. Ezen kívül kevés volt a ki nem kényszerített hibánk, pontosan nyitottunk és jól működött a blokkvédekezés. Amikor ez mind összeáll, akkor van remény! Ezen az úton kell továbbmennünk!

Janisz Athanaszopulosz: – A Békéscsaba jól játszott, jobban készen állt erre a meccsre, mint mi. A blokkvédekezésben hatalmas különbség volt a javukra, Drpát nem tudtuk megállítani, ez pedig döntőnek bizonyult. Remélem, mindenki számára jókor jött ez a pofon, keddtől még keményebben kell dolgoznunk, pénteken Balatonfüreden pedig újra megpróbáljuk megszerezni az alapszakasz-elsőséget. Annak mindenképpen örülök, hogy Taylor nem sérült meg komolyan, az pedig biztos, hogy ennél sokkal jobban kell játszanunk, ha az aranyérmekért akarunk harcolni.