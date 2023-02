Az első igazán nagy helyzet a dorogi kapu előtt alakult ki, Czékus éles szögből, 7 méterről leadott lövése után Molnár szögletre tolta a labdát. A követező nagy helyzetből már gól született, egy gyors dorogi akció végén Szalai talált be Póser kapujába. Három perccel később növelhette volna előnyét a hazai csapat, de Szalai lövését Póser védte. A csabaiak is próbálkoztak, Váradi kísérlete után Molnár kapusnak kellett védeni. Pósernek kellett védenie ismét, ezúttal Szerencsi lövését hatástalanította.

Az első félidőben a hazaiaknak akadt több lehetősége, melyekből egyet még az elején ki is használtak. A csabaiak szórványos kontrái csak elvétve zárultak helyzettel, így az első félidő után megérdemelten vezetett a sereghajtó.

A második felvonás első harmadában szinte semmi nem történt a pályán, a mezőnyben adogattak a csapatok, egyetlen komolyabb helyzetet sem tudtak kidolgozni.

Albert Ádám lövése ébresztette fel a hidegben is elszunnyadó nézőket, nem sok hiányzott, hogy megduplázza előnyét a Dorog. Sztojka és Kapornai próbálkozása is azt mutatta, hogy csapatuk akar és mielőbb biztossá szeretné tenni a győzelmet. A 78. percben mégis a csabaiak veszélyeztettek: Hamed 14 méteres lövése után Molnár minden tudására szükség volt, hogy hárítson. A hajrában megszületett az egyenlítő találat is Czékus révén, sőt a győztes gólt is belőhette volna a Csaba, ám Futó hibázott. A hosszabbításban Czékus lábában volt a meccslabda, ám lövése után a oldalhálóban kötött ki a labda.

Dorogi FC–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (1–0)

NB II-es mérkőzés. Dorog, 400 néző. V.: Móri (Kulman, Király). Dorog: Molnár Zs. – Barna G., Lénárt, Preklet, Kotula M. – Albert Á., Kapornai (Király P., 87.), Sztojka – Szerencsi (Magyari, 66.), Szalai J. (Paudits, 87.), Papp Máté (Papp Marcell, 66.)Vezetőedző: Marián Sluka. Békéscsaba: Póser – Horváth P., Albert I., Bora, Mikló (Kóródi, 84.) – Váradi (Hamed, 46.), Zvara L. (Futó, 83.), Kitl M., Puskás G. (Hodonicki, 66.) – Czékus, Lukács R. (Máris, 73.).Vezetőedző: Brlázs Gábor.

Sárga lap: Puskás a 49., Zvara az 55., Papp Máté a 64., Futó a 90. percben.

17. perc: Sztojka adott pontos labdát Szalainak, aki védője szorításában 7 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát, 1–0.

87. perc: Futó bedobását követően a dorogi védőkről Bora elé került a labda, a védő az alapvonal közeléből középre passzolt, Czékus pedig 5 méterről a jobb alsóba perdített, 1–1.

Jó: Szalai J., Sztojka, Albert Á., Molnár Zs., ill. Czékus, Bora, Hamed, Póser.

Marián Sluka: – Az eredmény ellenére nem sajnálom a fiúkat, hiszen ma is nyolcvanöt percen keresztül a mi akaratunk érvényesült, lefociztuk ellenfelünket, gólokkal kellett volna nyernünk. Sajnálom, hogy nem sikerült lezárnunk a meccset, ellenfelünk a semmiből tudott egyenlíteni az utolsó percekben egy szerencsés góllal. Örülök, hogy elmozdultunk az utolsó helyről, remélem ez a fiúknak is nagy lökést ad a következő mérkőzésekre.

Brlázs Gábor: – A minimálisan elvártat teljesítettük. Bár nyerni szerettünk volna, de a döntetlennel legalább nem engedtük közelebb magunkhoz riválisunkat. A hajrában megtettünk mindent az egyenlítés érdekében, a cseréink jól szálltak be. Megérdemelten egyenlítettünk ki abban az őrült rohanásban, amit az utolsó percekben láthattunk.