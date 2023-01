Az Eötvös csarnokban várták a fiatal sportolókat és szüleiket, illetve minden érdeklődőt, akik tenni kívántak az egészségükért. Száznál is többen érkeztek.

Igyekeztünk egy családias hangulatú eseményt szervezni, amelynek középpontjában az egészség és annak megőrzése állt. Látva a gyerekek és a szülők arcát, sikerült ezt a hangulatot megteremteni

– vélekedett Nagy Ferenc utánpótlás-igazgató.

Különféle szűrésekkel, hasznos előadásokkal, tanácsadásokkal és játékos vetélkedőkkel készültek az érdeklődőknek

Forrás: BMH

A program előadásokkal kezdődött, amelyen a szülők és a gyerekek a sérülések megelőzéséről, a rehabilitációról és a helyes táplálkozásról hallgattak meg hasznos információkat. Az előadások után igény szerint egyéni tanácsadást és különböző kezeléseket is biztosítottak.

A klubunkban az edzőkollégák munkáját komoly szaktudással rendelkező rehabilitációs szakemberek segítik. Évről évre igyekszünk fejlődni ezeken a területen. A programunk egyik célja is ez volt, hogy megmutassuk, hol tartunk most. Jó látni, hogy ilyen sokakat sikerült megszólítani az egészségmegőrzés témában. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen alkalom

– fogalmazott Szabó Viktor klubmenedzser, megemlítve a partnereiket is, amelyek különböző szűrésekkel, tanácsadással készültek.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének asztalánál vérnyomás-, illetve vércukorszint-mérésre volt lehetőség, de hősképzést is tartottak. A bátrabbak egy babán gyakorolhatták az újraélesztést. Friss partnerként jelen volt az Eötvös csarnokban az Orosházi Mályvavirág Pont, vezetőjük a méhnyakrák-szűrés fontosságáról beszélt, de ugyanitt gyöngyöt is fűzhetett, akinek ehhez volt kedve. Eközben a küzdőtéren folyamatosan zajlottak a sportvetélkedők. Akadálypályákon, ügyességi állomásokat teljesítettek a fiatalok és a szülők. A legnagyobb érdeklődés a büntetődobó versenyt övezte, ahol az NB I. B-s női felnőttcsapat kapusaival néztek farkasszemet a fiatalok. A legjobban teljesítők a Mindent is! Iparos Centrum jóvoltából értékes ajándékokkal gazdagodtak.