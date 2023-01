Nincsenek egyedül

A megelőzési hét alkalmából ebben az évben is rengetegen, köztük az országos Mályvavirág Pontok, így az orosházi is és több mint 200 település, védőnői szolgálatok, egészségfejlesztési irodák csatlakoznak a programhoz előadásokkal, beszélgetésekkel és az elmaradhatatlan gyöngyfűzéssel. Az országszerte elkészített gyöngykarkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.