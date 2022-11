A részletekről kifejtette, a Magyar Kézilabda Szövetség által indított „Kültéri kézilabda pályák építése/felújítása” program keretén belül a köröstarcsai, Sport utca 1. szám alatti sportpályán lévő aszfaltos volt kézilabda pálya helyén új pálya épült, mivel a meglévő létesítmény sem mérete, sem állapota alapján nem volt alkalmas a sportburkolat fogadására. A program célja, hogy a lehetőleg már meglévő, de leromlott állapotú pályákat újítsanak fel a kézilabda-utánpótlás nevelés feltételeinek javítása érdekében.

A településvezető szólt arról is, hogy megvalósult a pálya megfelelő vízelvezetése is. A fogadó felület előkészítése után a pályázat szerinti felszereléseket építettek be, labdafogó hálót 5 méter magasan és körbe palánkot, 1,1 méter magasságban két bejárati kapuval. Végül magas minőségű UV álló polipropilén sportpálya burkolat fektetése történt meg, a pályára kézilabda felfestés került és új kézilabda kapukat helyeztek el rajta.