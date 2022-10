Motocross of Nations 34 perce

A motokrossz olimpiáján, az Egyesült Államokban versenyzett az orosházi Zanócz Noel

Szeptember elején azt írtuk, támogatókat keresnek Zanócz Noel egyesült államokbeli versenyéhez, a Motocross of Nations elnevezésű, a világ egyik legjelentősebb viadalához. A részvételhez szükséges összeg végül összejött, mivel édesapja, Zanócz Rolland már arról számolt be, hogy fia, a maga 15 évével elrajtolhatott a motokrossz olimpiaként is nevezett világeseményen.

Noel minden idők legfiatalabb versenyzőjeként, 15 évesen vett részt a 34 nemzet legjobbjait felvonultató chicagói világeseményen, amelyre a világ minden részéről sorjáztak a versenyzők. Hogy csak néhány országot említsünk: Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Brazília, Nagy-Britannia, Belgium. Az orosházi középiskolás az Európa válogatott tagjaként ülhetett nyeregbe egy cseh fiú társaságában. Hárman lettek volna, de ukrán társuk nem tudott részt venni a viadalon. – Noel az U15-ös korosztály tagja, ilyen fiatalon, ezen a nagy versenyen nem szoktak elindulni – jegyezte meg Zanócz Rolland. – A versenyt hihetetlen felhajtás veszi körül, százezer ember látta a különböző kategóriák futamait. Noel kétszázötven köbcentis motorral versenyzett a négyszázötvenesek között az MX Open kategóriában. Noelt a rajtnál fellökték. A rajtnál sajnos fellökték, de nem adta fel és a B-döntőben a tizenhatodik helyen intették le. Az Európa válogatott sajnos annyira nem remekelt, a huszonhetedik helyen végzett. Az öreg kontinens válogatottjába ezúttal olyan fiatalokat hívtak, akik fiatalok, tehetségesek, most nem az eredményességet helyezték az előtérbe. Noel nagyszerűen helytállt, nem véletlen, hogy menedzserek hada vette körül. Zanócz Noel óriási élményekkel gyarapodott, s ami óriási dolog, hogy már ilyen fiatalon versenyzőként kóstolhatott bele a világ egyik legnagyobb versenyének légkörébe. A már közel tizenkét éve motokrosszozó Zanócz Noelt tavaly igazolta le az Abruzzo régióban, Pescara városához közeli Chietiben található olasz Pardi Reacing Scuola Cross.

