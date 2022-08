Nagykátán született, majd tanított az orosházi Táncsics gimnáziumban, a békéscsabai Rózsa gimnáziumban, innen került fel Budapestre. 1982. július 1-jén állt munkába Szegeden, és 25 éven keresztül, 2007. július 1-jéig dolgozott a testnevelés tanszéken. Pályázat útján került Szegedre: a katonai főiskolán dolgozott, amikor a felesége szólt, hogy adja be a papírjait, mert így közelebb kerülhet a fővárosból a felesége szülőföldjéhez, a Békés megyei Pusztaföldvárhoz. Nem bánta meg a döntést, hiszen gyönyörű időszakot töltött el, szerette a munkáját. Sok-sok neves tanítványa volt, de akire igazán büszke, az a két szegedi súlylökő, Ladányi Zsigmond és Rajniczer Lajos, akik nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is remek eredményeket ért el. De szintén tanítványa volt az olimpikon diszkoszvető Faragó János is.

Nyugdíjazása után visszaköltözött Budapestre, eltávolodott Szegedtől, de imádta a várost, a munkáját.

