A 16 esztendős korosztályos válogatott ütőjátékosnak már év elején megkérték a játékengedélyt, s akkor ha ideiglenesen is, de belekóstolhatott a profik légkörébe.

Az előző szezonbeli utánpótlás döntő utáni megbeszélést követően az edzőm, Nagy Attila elmondta, hogy csapatváltás lesz, és a felnőttben a következő szezontól nagyon is számítanának rám és komolyan gondolják, hogy legyek a csapat tagja – mondta a BRSE honlapján Tuska Brigitta.

Az U17-es csapattal országos bajnok ütőnek a korábbi élményei is segíthetnek a beilleszkedésben:

Nagyon más a felnőtt az utánpótláshoz képest, sok tapasztalatot szereztem abban, hogy a játékosok miként kezelik egymást, a sikert vagy a kudarcot, akár edzésen is – mesélte a fiatal játékos. – Teljesen más például az ottani barátság, mint a fiataloknál. Eleinte szokatlan volt, de nagyon jó! Biztos vagyok benne, hogy ebből csak tanulni tudok majd.

Talán furcsa, de igaz, Brigittát eleinte nem igazán vonzotta a röplabda, az osztálytársait viszont szerencsére igen:

– Ötödikes koromban kezdtem el röplabdázni, és nem is én figyeltem fel a játékra, hanem az osztálytársaim. A lányok közül mindenki játszott, én voltam az egyetlen, aki kimaradt. Győzködtek, hogy menjek le legalább egy edzésre, csak nézzem meg, milyen, és ha nem tetszik, akkor ennyi. Aztán végül ott ragadtam, és annak az edzésnek most már hat éve. Életem legjobb döntése volt, hogy akkor igent mondtam! Előtte mindenfélét sportoltam, kipróbáltam a focitól kezdve a táncig mindent, de sehol sem éreztem azt, hogy jó helyen vagyok, a röplabdában viszont az első edzéstől kezdve jól éreztem magamat.

Megjegyezte, hogy szeret vezéregyéniség lenni a pályán, persze ehhez olyan környezet szükséges, amit ismer. Ha ez adott, akkor igyekszik bárkinek segíteni, de ügyel arra, hogy ezt csakis bántás nélkül tegye.

Roppant maximalistának tartja magát, sosem elégszik meg a százszázalékúnál kevesebbel, főleg ha edzésmunkáról vagy meccsről van szó.

Tisztában van azzal, hogy még van miben és hová fejlődnie.

– A következő szezonban mentálisan szeretnék a legtöbbet fejlődni, ugyanis instabillá tudok válni. Tudom, hogy nem én leszek az alapember, de szeretném azt a szintet elérni, hogy kényelmesen érezzem magam, magabiztos legyek én is és a játékom is, senki ne essen kétségbe, amikor rám néz, hogy én jövök. Akkor tud biztos lenni a játékom, amikor fejben is rendben vagyok.

Gondolatait azzal zárta, hogy már beszélt a stábból és a csapatból is többekkel, azt pedig alig várja, hogy megismerje az új játékosokat, miként azt is, hogy elkezdődjön a munka és a szezon, ugyanis nagyon motivált.