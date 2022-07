A 70-szeres válogatott, a nemzeti csapattal három világ- és két Európa-bajnokságon szereplő balkezes 2024 nyaráig írt alá a fővárosi zöld-fehérekhez.

– Akkor már harmincöt éves leszek, addigra szerintem kialakul bennem, mivel szeretnék foglalkozni. Egyelőre nem tervezek előre, teljen el a két év. Biztosan nem szakadok el a sportágtól. Akár játszani fogok, akár nem, a kézilabdához köt majd a szívem. Éppen két év múlva, amikor lejár a szerződésem, kapom kézhez az oklevelet. Hogy edzőként dolgozom-e majd vagy sem, azt még nem tudom – tekintett előre a Szegeddel bajnok, Magyar Kupa- és EHF-kupa-győztes Balogh Zsolt, aki a válogatottban való szereplésére is kitért:

– Mindig is úgy tekintettem a nemzeti együttesre, hogy ha a klubomban jól teljesítek, akkor a válogatottban is lehetőséget kapok, és ez fordítva is igaz. Bosszant, ha nem hívnak meg, de sohasem az edzőre vagy a játékosokra haragudtam, hanem magamra. Nyáron még nem gondolok a válogatottra, majd ha eljön a idő, beszélhetünk róla Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal.