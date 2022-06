Az olimpici (gyerek, újonc, serdülő) korú vívók Balatonfüreden, az országos bajnokságon zárták a sorozatot. A gyerek korosztály lépett először pástra az első osztályú kézilabda-csapat otthonául szolgáló csarnokban. A fiúk versenyén (94 induló) Petrovszki Áron, a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözője esélyeshez méltóan veretlenül zárta a csoportkört. A nyolcaddöntőben tudták először megszorítani, itt egyetlen találat döntött a javára. Innen aztán nem volt megállás, két sima győzelem, s jöhetett az aranyasszó. Az ellenfél a papírformának megfelelően az érdi Nogula Mór volt. Áron itt is érvényesítette remek tempóérzékét és 10:6 arányban megnyerte az asszót. Az ifjú tehetség ezzel lemásolta a klubtárs, Gachályi Gréta tavalyi teljesítményét, egyetlen ezüst mellett az összes verseny aranyérmét az ő nyakába akasztották. Ezzel a teljesítménnyel a gyermek ranglista első helyéért járó kupát és érmet is ő kapta. Csabai részről Csarnai Roland 21., Szelezsán Martin 26. lett.

A lányok (76 induló) mezőnyében két csabai is bejutott a nyolcas döntőbe. Somogyi Alíz és Juhász Hanna a negyeddöntőt éppen egymás ellen vívta. Szoros csatájukat előbbi lány nyerte, Hanna 8. lett. A továbblépés aztán Alíznak sem sikerült, a debreceni Sárvári két találattal jobbnak bizonyult, de ez a bronzérem nagyon értékes, különösen, hogy az egy évvel idősebbek között szerezte. A fiatal vívó a ranglista előkelő 4. helyén végzett. Pataki Anna 27. lett.

A fiúktól érmet vártak a csapatversenyen (16 csapat) Békéscsabán. A nyolc közé jutással nem volt gond, a Vasas legyőzése után az érdi Danubius legyőzése azonban nem sikerült. A két tusos vereség azt jelentette, hogy csak az 5. hely megszerzése lehet a cél. Ehhez először a Szeged, majd a Székesfehérvár fiataljait kellett legyőzni és ez izgalom nélkül sikerült, így végül 5. lett a Petrovszki, Csarnai, Köles, Suhajda Péter összeállítású csapat.

A csabaiak lánycsapata (17 együttes) is esélyes volt a nyolc közé jutásra, ami a Belvárosi Vívóklub legyőzésével sikerült is. Következett az újbudai OVSE, de a bravúr nem jött össze, sőt a pécsi lányok is jobbnak bizonyultak, ha csak egyetlen találattal is. A 7. helyért aztán a Vasas második csapatát már legyőzte a Juhász, Somogyi, Pataki alkotta csabai gárda.

Az újonc fiúk (98 induló) mezőnyében is Petrovszki Árontól számítottak jó eredményre Békéscsabán. Magabiztosan kezdett, s remek győzelmekkel jutott a nyolcas döntőbe, ahol az óbudai Farkastól 15:14-re vereséget szenvedett, de 5. helye mindenképpen dicséretes. A lányok (79 induló) mezőnyében ezen a napon Pataki Annának ment legjobban a vívás, aki bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol szoros vereséget szenvedett a kisbéri Avengarde vívójától, Egritől, és ezzel a 14. helyen végzett.

A csabaiak újonc csapatai közül a fiúk (17 együttes) a Honvéd kettes csapatával kezdtek és Petrovszki remeklésének köszönhetően győztek. A Honvéd egyes formációja ellen aztán már nem volt esély, maradt az alsó ág. Először a Vasas került a fiúk útjába, Áron ismét remekelt, de így is a fővárosiak voltak jobbak két találattal. A 7. helyet sem sikerült megszerezni, az a Ludovika fiataljainak jutott. A lányok (14 csapat) a Veresegyház legyőzése után nem bírtak a Vasas vívóhölgyeivel, majd a BVSC és a Pécs csapatai is jobbnak bizonyultak. Mindez azt jelenti, hogy a Petrovszki, Csarnai, Anda Milán, Kollár Milán, valamint a Juhász, Somogyi, Pataki összeállítású csapat is elérte a minimális célt, 8. lett.

– Egy arany és egy bronzérem mellett értékes helyezésekkel zárták fiataljaink az évet. A jól megérdemelt nyári pihenő után augusztus elsején kezdjük meg a felkészülést a következő szezonra – summázta az évet és beszélt a jövőről Galli Zsolt, az AVA vezetőedzője.