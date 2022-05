Vesztenivaló híján feljebb tolta játékát az Eger, és a 60. percben Nagy-Kolozsvári 17 méteres bal lábas bődületes lövése megtalálta az utat a csabai kapu felső sarkába, 2–1. A folytatásban is többet kezdeményezett a vendégcsapat, amely szinte tábort vert a pálya támadó harmadában. Lehetősége is adódott az egyenlítésre, de újabb gólt nem tudott szerezni, mint ahogyan a hazai játékosok sem éltek azzal, hogy az egyenlítés reményében túlságosan is kinyílt az ellenfelük.

Az Előre 60, az Eger 30 percet focizott, ez alapján a hazai siker teljesen megérdemelt.

G.: Varga T., az 50., Korógyi, az 52., ill. Nagy-Kolozsvári, a 60. percben. Jó: az egész hazai csapat, ill. Fedinisinec, Nagy-Kolozsvári, Antal.

Mészáros Márk:

Nagyon jó ritmusban játszottuk az első félidőt, és nagy nyomást tudtunk helyezni a mélyen védekező Egerre. Számtalan helyzetet kialakítottunk, de meg kell tanulniuk a fiatal játékosainknak, hogy az ilyen mérkőzést sokkal hamarabb le kell zárni. A második félidei gyors góljaink után egy másik meccshez kellett alkalmazkodnunk, de abban is álltuk a sarat. Mindent egybevetve, extra volt a rengeteg helyzet kidolgozása, negatív viszont ezek kihasználása.