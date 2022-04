A békéscsabai Alföld Vívó Egyesület párbajtőrözője jó vívással 5 győzelemmel és egy vereséggel jutott a táblára, ahol kiváló vívással legyőzte japán ellenfelét. A 32 között megismétlődött az Eb-döntő párosítása az izraeli Kravets ellen.

– Tíz–nyolcig minden rendben volt, még tizenhárom–tizenkettőre is Gréti vezetett. Néhány másodperccel a vége előtt azonban az ellenfél kiegyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, melyben Kravets ért el találatot, a magyar lány a 18. helyen fejezte be vébét. Gréti még nagyon fiatal, jövőre is kadet még. Ez a verseny most nem sikerült, de biztos vagyok benne, hogy szép jövő áll előtte – számolt be a helyszínről Galli Zsolt, Gréta edzője.